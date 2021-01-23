我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兆彩開出10億元頭獎 幸運兒在密西根州

1張圖看疫情：全美逾2482萬確診 伊州逼近110萬例

芝城新一波暴風雪25日最高峰 避免出行

特派員黃惠玲／芝加哥報導

國家氣象局22日預測，大芝加哥地區新一波風雪將在周末降臨，到25日時降雪會更多，氣象局說，繼去年聖誕節的低溫後，23日將首度出現溫度只有個位數的冷天，25日則將降下最高6吋的大雪。

氣象局氣象專家卡司徒洛(Ricky Castro)表示，假使依照氣象雲圖分析，且這兩天沒有任何改變的話，25日的降雪將是今年入冬以來最大的一場風雪，他表示，預測24日開始降雪，沿著威斯康辛邊界一帶積雪將最高，25日雪勢加劇，Abc新聞台氣象專家巴特勒(Tracy Butler)說，25日的雪勢將影響下班時間的交通。

截至22日，芝加哥歐海爾機場的累積降雪只有8.6吋，低於以往紀錄，新一波降雪將可能追上往年同期的累積降雪高度。

他建議如非必要，最好將這幾天的任何出遊計畫，延到25日以後再出行，因為大雪還將夾雜強風，能見度將大大將低，靠近密西根湖畔還可能會出現淹水情況。

為了提供需要尋找保暖中心的民眾避寒場所，除了芝加哥保暖中心已經開放外，西郊奧羅拉市(Aurora)的避寒中心這幾天都會徹夜對外開放，地址為233 N. Broadway的運輸中心，有需要者進入中心時，需接受體溫檢查、戴口罩，並保持社交距離

降雪 芝加哥 社交距離

上一則

賓州衛生廳 新廳長上任

下一則

隊長等四人違反防疫 華盛頓首都冰球隊被罰10萬

延伸閱讀

全美首座超市自動取貨站 芝城問世

全美首座超市自動取貨站 芝城問世
怕疫情不敢回家 加州男躲芝城機場禁區3個月都沒被發現

怕疫情不敢回家 加州男躲芝城機場禁區3個月都沒被發現
市場強心針 芝城新酒店春季開幕

市場強心針 芝城新酒店春季開幕
北德州迎來五年最廣泛降雪

北德州迎來五年最廣泛降雪
半世紀最大降雪！西班牙2500名駕駛一度受困

半世紀最大降雪！西班牙2500名駕駛一度受困
新年暴風雪將襲上州 紐約市連日雨

新年暴風雪將襲上州 紐約市連日雨

熱門新聞

拜登總統20日上任就向國會提出了移民改革法案。(路透)

無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡

2021-01-21 11:04
波士頓退伍軍人醫院冷藏庫插頭被人拔掉，1900劑Moderna 疫苗被破壞而無法使用。(歐新社)

扯！ 醫院冷藏櫃插頭被拔 近2000劑疫苗報廢

2021-01-22 13:00
王義忠博士帶領全家抗疫成功，已恢復上班。 (記者封昌明／攝影）

德州華裔一家八口七染疫 隔離後「全」癒

2021-01-19 20:51
海牛背上被顆出川普的英文字母。(推特視頻截圖)

海牛背上被刻「川普」佛州懸賞2萬元緝兇

2021-01-16 16:03
為陳剛捐款的頁面已收到超過20萬元捐贈。(截圖自gofundme網站)

陳剛否認控罪 MIT接手辯護 社區支持捐超20萬

2021-01-22 13:15
左起以此為：健康人、吸菸的人、新冠肺炎病人的肺部X光片。（Brittany Bankhead-Kendall，CBS）

有圖為證: 新冠患者肺部 比老菸槍還糟

2021-01-15 17:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登政府將宣布低收入家庭P-EBT補助提高15%

拜登政府將宣布低收入家庭P-EBT補助提高15%
中國歌手華晨宇認了當爸！與張碧晨「有一個孩子」

中國歌手華晨宇認了當爸！與張碧晨「有一個孩子」
不想浪費 華裔餐桌上這麼做 與姊妹雙染疫

不想浪費 華裔餐桌上這麼做 與姊妹雙染疫
參加國會暴動被捕 休士頓亞裔警官稱只是去參觀歷史文物

參加國會暴動被捕 休士頓亞裔警官稱只是去參觀歷史文物
誰來開門？拜登夫婦初抵白宮 門前空等10秒

誰來開門？拜登夫婦初抵白宮 門前空等10秒