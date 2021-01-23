芝城新一波暴風雪25日最高峰 避免出行

國家氣象局22日預測，大芝加哥 地區新一波風雪將在周末降臨，到25日時降雪 會更多，氣象局說，繼去年聖誕節的低溫後，23日將首度出現溫度只有個位數的冷天，25日則將降下最高6吋的大雪。

氣象局氣象專家卡司徒洛(Ricky Castro)表示，假使依照氣象雲圖分析，且這兩天沒有任何改變的話，25日的降雪將是今年入冬以來最大的一場風雪，他表示，預測24日開始降雪，沿著威斯康辛邊界一帶積雪將最高，25日雪勢加劇，Abc新聞台氣象專家巴特勒(Tracy Butler)說，25日的雪勢將影響下班時間的交通。

截至22日，芝加哥歐海爾機場的累積降雪只有8.6吋，低於以往紀錄，新一波降雪將可能追上往年同期的累積降雪高度。

他建議如非必要，最好將這幾天的任何出遊計畫，延到25日以後再出行，因為大雪還將夾雜強風，能見度將大大將低，靠近密西根湖畔還可能會出現淹水情況。

為了提供需要尋找保暖中心的民眾避寒場所，除了芝加哥保暖中心已經開放外，西郊奧羅拉市(Aurora)的避寒中心這幾天都會徹夜對外開放，地址為233 N. Broadway的運輸中心，有需要者進入中心時，需接受體溫檢查、戴口罩，並保持社交距離 。