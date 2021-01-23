芝教師2月中可打疫苗 工會投票25日是否返校

芝加哥公校學前班的幼兒，已經於11日返校上課。(芝加哥市長辦公室)

主張校園不安全，拒絕依照芝加哥 公立學校系統(CPS)規定於25日返回學校上班的芝加哥公校 教師工會(CTU)，將在23日午夜12時前投票決定是否返校，在此同時，CPS22日一早宣布，公校教師將可從2月中旬接受新冠疫苗 施打，不過，此舉是否能夠阻止工會打消罷工念頭仍是未知數。

芝加哥公校首批學前班與特殊教育班的學生約6500人，已經在11日重返校園上課，預計第二批從幼稚園到八年級選擇返校上課的約7萬名學生，將在2月1日回到教室，CPS多次表示，每所學校都已經做好相關防疫措施，且遠距上課已經進行將近一年，許多學生與家長迫切希望返校上課，因此老師們在25日起，需提前一周返校上班，為迎接學生回校園做準備。

隨著更多學生即將返校日期接近，CPS的要求仍舊未獲CTU支持，教師工會委員會21日則通過決議，由全體2.5萬名教師會員共同投票決定25日開始繼續遠距教學而拒絕返校上班，根據CPS規定，繼續遠距教學不到校上班的教師，其網路教學平台將封鎖，薪資也將停發。

根據公校統計，第一批需返校老師，約有數百名至少缺班一天，同時還有數十名教師因為沒有返校上班，而遭CPS鎖住網路教學平台帳號，並停發工資。

CTU的投票行動已經展開，預計於23日晚間11時59分結束，工會指出，由於芝加哥公校沒有完善教室的防疫措施，導致許多教師一旦回校上課後，自己與家人的生命安全將受到威脅，因此主張繼續遠距教學，直到所有老師都施打了第一劑新冠疫苗。

CTU並聘請了醫學專家，為公校現階段不應該返回教室上課背書，CPS則請出芝加哥市首席醫生，說明返校上課是安全的。

市長萊特福特22日發出聲明稱，新階段的疫苗接種從25日開始實施，屆時包括老師在內的第一線工作者都將納入新一波施打目標，疫苗施打計畫將強化整個城市的安全，也將讓芝加哥回到正確的軌道上。

事實上，包括86學區、203學區等芝加哥郊區的學區，都早已恢復「混合網路與實體教學」，老師們也回到學校上課，學生則可選擇每周到校天數，或選擇繼續每天在家上網課