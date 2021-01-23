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芝餐館堂食 可望今日恢復允許25%客容量

特派員黃惠玲/芝加哥報導
過去幾個月禁止芝加哥餐館堂食期間，店家都紛紛將桌椅推在餐館一旁。(特派員黃惠玲/攝影)
過去幾個月禁止芝加哥餐館堂食期間，店家都紛紛將桌椅推在餐館一旁。(特派員黃惠玲/攝影)

伊利諾州衛生廳22日表示，包括芝加哥庫克郡郊區在內的11防疫區，有望最快在今日(周六)降到限制最寬鬆的一級(Tier 1)防疫標準，這意味著芝加哥地區的餐館，將可有限度開放堂食，根據州府規定，一級防疫將允許餐館容納25%的客容量，或最多25人進入餐廳室內用餐。

衛生廳表示，該州第4防疫區Metro East22日已從三級降到二級，這也是全州11個防疫區中，最後一區脫離最嚴格防疫規定的區域，其他降為一級的還有第10區。

伊州22日新增7042個確診病例，死亡人數增加95名，累計病例為109萬3375個，死亡總數1萬8615人，儘管22日新增病例出現增長，但衛生廳廳長伊吉克表示，是因為州府調整了疑似病例的計算。

該州第七區(威爾郡及肯卡其郡)日前已經率先降到一級，當地部分餐館也恢復了堂食服務。

到22日為止，芝加哥仍未公開宣布允許餐館提供堂食，不過，一些餐飲業者對此重開消息並沒有特別感到興奮，在餐館雲集的西環區 (West loop)經營餐館Eden的東主菲耶夫(Jodi Fyfe)說，即使芝市可以讓她的餐館提供堂食，她還是沒打算恢復營業，因為「開放1/4的客容量，對餐廳來說還是入不敷出，甚至開放五成課容量，都仍舊會賠錢」。

除了餐館將可有限度恢復堂食外，芝加哥地區的零售與百貨店客容量，也將從現行的25%提高到50%。

防疫 芝加哥 庫克

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