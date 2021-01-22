改善華埠治安 區長爭取增警力及強化照明

針對華埠 治安問題，華埠更好團結聯盟連續舉辦了多場網路雲端會議，包括11區區長唐信、25區區長盧漢士及社區代表、芝城華埠治安互助隊等均出席了相關討論，唐信表示，橋港區發生華裔 關帥遭劫車槍殺案件後，第九警分局已獲總局派遣額外六名警察支援，他也要求分局將四名華裔警官盡量集中服務華埠，盧漢士承諾從轄區預算中，撥15萬作為改善社區路燈照明之用。

盧漢士表示，去年一年芝加哥 發生769件謀殺案，還有1417件劫車案，創歷年新高，也對一般民眾生活安全帶來很大影響，他說，他將會持續與九分局共同探討改善25區治安，也會緊盯市警局將大部分資源集中在鬧區，導致其他區域警力分散的問題。

他也提到，治安的惡化與芝加哥市長期缺乏足夠的心理健康機構與服務有很大關連，未來也將朝提升心理諮商與精神疾病治療方向努力；至於15萬的改善華埠照明經費，盧漢士表示正在等待州府經費到位， 一旦入帳就會轉交華埠治安基金會落實加裝路燈。

唐信說，過去幾周他密切與芝加哥警局局長布朗協商，爭取增加九分局警力，目前已獲同意增派六名警察支援，此外，他也與九分局局長傑羅米(Don J. Jerome)溝通，希望將分局內的四名華裔警官，盡量維持在華埠一帶服務，讓華裔居民可以減少語言障礙憂慮，獲得最有效的警力服務。

其他與會者包括培德中心主任吳常義、非營利組織People Matter的林欣莉、社區代表王莉莎(Lisa Wong)等人，則均提到華裔與其他族裔存在某種程度隔閡與誤解，這類情況也多少造成華埠容易成為搶劫偷竊目標地，與會者建議社區應共同想出可以打破藩籬、彼此理解的方法，不要「遺世獨立」，而應融入整個社會。

伊州第二區州眾議員馬靜儀辦公室則補充說明了有關伊州司法改革案的細節，其中受到爭議的「廢除現金保釋條款」，絕與「解散警局」無關，而是希望現行司法制度更加公平，而不是以「嫌犯窮或富來決定是否要關押監獄」。