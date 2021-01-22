新階段疫苗接種 下周可上網預約

包括芝加哥在內的伊利諾州，將從下周起進入新階段的疫苗施打。(芝加哥市長辦公室)

隨著伊利諾州即將從25日起，進入包括65歲及以上長者、超市員工、學校老師及公共運輸人員在內的1B階段新冠疫苗 施打，多家醫院均已開始向符合資格者送出接種通知，華格林連鎖藥局 (Walgreen)也已經推出網站讓符合資格的長者及必要行業工作者登記注射。

伊州估計約有320萬人符合此階段的接種標準，州長普立茲克表示，新的施打階段，將可在醫院、藥局、州府接種站等地方接種。

華格林藥局發言人卡如索(Phil Caruso)表示，該藥局下周起將開始允許伊利諾州65歲及以上長者及必要行業工作人員上網登記預約疫苗施打，網址為：https://reurl.cc/Dvgv3R，他說，目前只有部分華格林據點提供疫苗施打，且數量有限，不過，接下來預計每周的供應數量會逐漸增加。

杜佩琪醫療集團(DuPage Medical Group)約有15萬名65歲及以上的患者，該集團將爭取從本周起安排這些病患疫苗施打時間。

羅耀拉醫學中心(Loyola Medicine)也表示，已著手安排符合資格者到旗下診所、醫院施打疫苗，該醫院表示，下周起預估每天可施打1000到1200人。

在芝加哥 市與庫克郡郊區有16家醫療診所的橡樹街健康中心(Oak Street Health)說，近日內會展開接種通知作業；伊利諾大學醫院與醫療服務系統，則計畫向符合施打資格者以電話、郵件方式通知，並要求這些人預約施打時間。

芝加哥市衛生局局長亞瓦迪21日也說明了該市1B階段的施打計畫細則，她建議民眾到芝加哥疫苗接種官網，查詢施打資格、地點等信息，網址：https://reurl.cc/a595aD。