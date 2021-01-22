防疫放寬 博物館水族館23日起陸續重開

謝德水族館30日將重新開放。(特派員黃惠玲/攝影)

去年11月因新冠疫情 二度關閉的芝加哥 謝德水族館(Shedd Aquarium)以及富地博物館 (Field Museum)，在伊利諾州衛生廳宣布芝加哥防疫措施降為二級(Tier2)後，陸續宣布將重新開放參觀，其中水族館一般民眾30日起可購票入場，富地博物館則從23日起重新開放入館。

謝德水族館鼓勵民眾加入會員，如有會員資格者可在27日到29日優先入館，水族館佔地27萬6000平方呎，雖然室內空間寬廣但重新開放後，仍將限制客容量來確保社交距離，同時每位參觀者均需全程戴口罩，並遵行單向進出動線。

緊鄰水族館的富地博物館(Field Museum of Natural History)從23日起開放給一般民眾購票入館，25日和28日兩天則免費開放給所有伊州居民。

芝加哥藝術博物館(Art Institute of Chicago)21日宣布將於21日重新對外開放，館內的莫內畫展也將延長展覽。

疫情期間，芝加哥歷史博物館(Chicago History Museum)仍舉辦線上虛擬展覽，該館預計在3月4日重新對外開放，博物館地址：1601 N. Clark St.，屆時民眾可免費入館一起慶祝芝加哥生日，並回顧1837年建市以來的歷史，有意參加者，即日起可上網登記預約：www.chicagohistory.org。

柯爾兒童博物館(Kohl Children's Museum, 2100 Patriot Blvd.)將在29日推出特別參觀套裝票，詳情可查：www.kohlchildrensmuseum.org。

另外，芝加哥公園管理局(Chicago Park District)21日宣布，從25日起各公園恢復各項冬季運動、文化生態等活動，但要事先預約，詳情請上網查詢，網址：https://reurl.cc/ragaQr。