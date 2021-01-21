疫情詐騙多 國稅局籲納稅人留意

新冠疫情 爆發至今，聯邦貿易委員會(FTC)已經收到32萬4000多件跟疫情、紓困金有關的申訴，其中多達69%是有關詐騙 或身分盜竊，受害者申報損失金額總數高達3億700萬元，國稅局 (IRS)最近也向伊利諾州納稅人發出警告，提醒接到任何與疫情相關的來電、電子郵件或簡訊時，務必有所警戒，以免一不留意成為受害者。

芝加哥區的國稅局專員坎圖(Tamera Cantu)提醒，民眾應留意那些要求交出個人資訊，或可投資賺取「疫」外之財的電話、簡訊或電子郵件，他說，詐騙者還可能會威脅民眾，如不付清某些欠款就必須上法院，甚至會因此坐牢或遭驅逐出境；此外，假使對方要求購買禮卡來支付所謂的欠款時，肯定就是遇到詐騙不要上當。

國稅局目前收集到的詐騙手法，包括打電話或傳簡訊要民眾提供銀行帳號以便取得紓困金，還有詐騙份子招募民眾投資開發新冠疫苗的公司；或開設假網站或組織並鼓勵民眾對其捐款。

FTC和聯邦食品藥物管理局(FDA)提醒，有些公司販售未經FDA核准的新冠疫情檢測工具包，或號稱能抵抗新冠病毒的茶葉、精油、大麻商品、醫藥用品、靜脈注射維他命的療法或疫苗等，千萬不要上當購買。

聯邦調查局(FBI)表示，大多數詐騙者透過社交媒體、電視廣告或自動語音電話(robocall)、簡訊等方式販售口罩、家用清潔劑等產品；還有打著徵求民眾加入新冠抗體測試的招牌，騙取個人資訊或詐騙健康保險金。

國稅局芝加哥分處發言人說，如果納稅人發現任何可疑詐騙，請向「全國災難詐騙中心」(National Center for Disaster Fraud)舉報，可打電話：(866)720-5721，或上網填寫申訴表格，網址： https://reurl.cc/AggWOZ。

一旦收到詐騙電話，到聯邦通訊委員會(FCC)的申訴，網址：https://www.fcc.gov/covid-scams。