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川普卸任日 終身監禁大麻犯獲減刑

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
因大麻而入獄的終身監禁犯塞薩爾，獲得川普減刑而重獲自由。(Free Craig Cesal臉書)
因大麻而入獄的終身監禁犯塞薩爾，獲得川普減刑而重獲自由。(Free Craig Cesal臉書)

根據白宮以及致力為散播大麻而遭判終身監禁男子爭取減刑的網站指稱，因非暴力大麻相關罪刑，遭判無期徒刑且不能保釋的伊利諾州杜佩琪郡(DuPage County)61歲居民塞薩爾(Craig Cesal)，在川普擔任總統的最後一天(19日)獲得減刑而重獲自由。

塞薩爾的情況一直受到許多推動大麻合法化，及非暴力毒販應受寬赦組織的關注，根據一個支持對他減刑組織的網站表示，家住芝加哥西郊Lombard市的塞薩爾，去年夏天因新冠病毒於其所關押的監獄中爆發，而他終於獲准在去年6月中旬返家軟禁。

塞薩爾曾在芝加哥經營一家拖吊公司，也提供卡車修理服務，而涉嫌運送大麻的一家佛州卡車公司Sun Hill Trucking Co.，是他的客戶之一，2002年他應要求前往喬治亞州，準備處理一輛從 Sun Hill卡車公司租用的半廢棄卡車時，卻因該卡車公司工人在車上裝有來自墨西哥的2667磅大麻而遭警察逮捕。

在他被捕後，塞薩爾因各種壓力認罪，但後來他違反了認罪協議沒有與當局合作，塞薩爾說，他拒絕合作的原因是有關單位要求他指證不認識的人，他此時並向民權組織美國公民自由聯盟ACLU求助，聲明自己從來沒有購買、出售、擁有或使用大麻。

然而在他最初始的認罪協議中，塞薩爾已承認自己是將大麻從墨西哥運到德州販毒計畫中的一份子，而且還承認自己安排司機運輸大麻，法官最終對其判決終身監禁。

一名長期支持對塞薩爾減刑的西卡爾(Cheri Sicard)20日在臉書發文表示，塞薩爾是在19日接到伊凡卡．川普的電話，告知他已經獲得川普減刑，塞薩爾說，放下電話後鬆了一大口氣，腦海中浮現的第一個詞就是「解脫」，塞薩爾並感謝所有支持他的每個人，「噩夢終於結束了」。

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