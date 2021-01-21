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新政新期待 控制疫情第一 移民議題關注大減

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
在美國民眾心目中，新冠疫情為政府最迫切需解決的議題。(特派員黃惠玲/攝影)
在美國民眾心目中，新冠疫情為政府最迫切需解決的議題。(特派員黃惠玲/攝影)

拜登20日就任總統，美國民眾對新政府也產生一定期待，根據芝加哥大學一項「政府最需要優先解決的五大議題」調查報告顯示，「新冠疫情」名列榜首，醫療改革、總體經濟則分居第二、第三位，而曾經備受矚目的移民議題，關注度大幅下滑。

為了解公眾對於2021年各項政府議題的關切程度，芝加哥大學公共事務研究中心(AP-NORC)於去年12月3日到7日間，舉行了民意調查，每位受訪者最多可圈選出五項最希望政府優先解決的議題。

芝大20日公布結果指出，53%的受訪者都將新冠疫情列入優先關注政府政策的項目，醫療改革則有34%的受訪者圈選，再來就是總體經濟(32%)，此外，失業率(26%)、種族主義與環境(24%)，也引起人們明顯關切。

大部分的美國人對於華府新政府將在上述主要問題方面取得進展，抱持一定的信心，其中55%認同他們個人2021年會比2020年更好，只有13%的人覺得2021年會比2020年更糟糕，其他31%的受訪者則說，2021與2020年不會有太大差別，至於在新冠疫情造成的經濟困境方面，許多民眾覺得失業增加為經濟主要問題。

調查顯示，隨著拜登當選，民主黨人現在比共和黨人更看好美國的現狀與未來，高達75%的民主黨人預計2021年會比2020年有所改善，但只有37%的共和黨人有此想法，此趨勢與過去兩年的民調結果剛好相反。

該報告其他發現，還包括：

●2018、2019年時，約10%的美國人將種族議題列入最優先關切議題的前五名，還有2%的受訪者將警察與警政列入五大議題，但到今年，有24%的美國人將種族議題列入五大名單，警察與警政則是11%受訪者中的五大重要議題之一。

●移民議題在2018年時，為大部分(49%)美國民眾心目中最需要優先處理的議題，2020年，只有18%的公眾將移民列入五大議題之中，其中共和黨人認同移民議題優先的比率，從51%降到25%，民主黨人則從29%降到15%。

●66%的民主黨人覺得美國在新的一年中，各種事情都會有所改善，59%的民主黨人認同國家經濟會轉好；共和黨人則只有26%支持新的一年會更好，預計經濟會改善的只有25%。

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