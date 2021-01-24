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高明電器代理各種品牌家用電器 濾油王雅致斜型油煙機新春特惠價$649！

本報芝加哥訊
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高明電器有限公司(K.C. ELECTRONICS INC.)經營/經銷或代理多種品牌家用電器，批發零售和安裝，保證最優惠價格服務大家！專業安裝油煙機，掛墻機，島式機，穿櫥柜，無櫥柜，做灰板，走天花，外墻出，屋簷出，屋頂出，無論情況簡單復雜，都可以給您一個專業的解決方案，瞬間提升油煙機的抽吸效果！該公司近期濾油王雅致斜型油煙機LT-JS 7101,智能開合敞篷式進風口設計，上下雙吸，簡潔易拆，保持廚房整潔無煩惱。原價$999，現新春特惠價$649.還有雅致時尚，瞬吸油煙的濾油王新品 Live Tech(LT-JS 1305油煙機送舊迎新，牛年大優惠(原價：$399）現 $338 歡迎致電洽詢(312)225-3008。

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還有早前推出方便實用的智能門鎖系統，該智能門鎖系統支持手機應用程式本地或遠程開門，允許不同用戶在特定時間訪問特定的門，營業時間自動開門，設定時間自動關門，支持假期安全控制；可用於用戶考勤檢查，可查看/下載/導出詳細的曆史入場記錄。智能門鎖的先進技術有別於傳統機械鎖具，特別是當今疫情下更具安全性，便利性。適合注重安全性的家居、銀行、政府部門以及酒店，居民小區，賓館/酒店等場所應用。  

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