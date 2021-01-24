福興銀行疫情期間與華裔小企業共克時艱，幫助華裔小企業申請聯邦政府“救命錢”。

福興銀行于1998年在南唐人街（如今的芝加哥中國城）成立分行，進一步擴大華人 社區的服務規模。在不斷成長壯大后，福興銀行為更好服務郊區華人社區，於2000年開始“西進戰略”，於2003年在西郊（Stone Park,IL）建成福興銀行總部，2004年設立西郊（Bellwood）辦事處。在這段期間，福興銀行立足於華人社區，并將業務擴展到芝加哥地區其他亞裔社區，開始拓展主流社會的商機。為了更好的服務華人社區，在疫情之年，福興銀行再次逆勢而上，於中國城分行增設貸款 部（地址：217 W Cermak，223 W Cermak），和位于5069 N Broadway的北華埠貸款部一起為華人工商業主提供金融支持，共克時艱。福興銀行疫情期間幫助900多家華裔小企業申請到聯邦政府的“救命錢”，共幫助了982個小企業成功申請（PPP）貸款。

2021年，福興銀行將繼續為客戶所遇到的困難付出努力，幫助我們多元化的社區恢復正常。目前，社區商業逐漸開放，福興銀行的業務也特別提供了一些方便的客戶服務。例如手機 銀行服務，可以讓您在任何地點通過手機在24小時，7天將福興銀行服務隨身攜帶，您不需要來銀行存支票，只要您使用手機軟件（APP)，拍攝支票照片就可以輕松完成。同時，為了您的方便，特別提升了手機移動額度，方便大額的存儲。福興銀行將會竭誠為您提供任何存款需求服務。

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