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伊州未見節日感染潮 但需謹防變種病毒

黃惠玲

新年假期結束至今已超過兩周，節日前許多專家警告節後疫情將大爆發的預測，並沒有在伊利諾州出現，根據伊州衛生廳統計，該州從去年感恩節後至今，儘管確診新冠肺炎病毒病例上升，但單日感染病毒的住院人數穩定下降，不過，預防醫學專家指出，新的變種病毒已經在伊州出現，雖然各種數據都呈現改善，但接下來特別要謹防高傳染性的變種病毒掀起新一波的感染。

州長普立茲克說，「我覺得我們已過了去年年底連續假期後，可能會出現的感染高峰期」，他表示，「這是個好消息」。

數據顯示，聖誕節前，伊州單日平均確診病例為5300個，聖誕節後到1月7日間，一度增加到7000例，而7日以後，又逐漸降低到6000個左右。

在上波連續假期前，公共衛生專家不斷懇請民眾暫停度假計畫，專家們說，研究顯示這種病毒很容易在不戴口罩的人群中傳播，尤其是聖誕、新年的大型家庭聚會，而到18日為止，所謂的病毒假日效應並沒有如預期出現，專家們表示，一般住院率的指標變化，會比確診率等數據滯後，因此現在要說節日沒有影響疫情，還言之過早。

西北大學預防醫學科助理教授傑拉爾丁(Jaline Gerardin)說，雖然從數據中未看到疫情明顯升溫，但伊州還沒有完全脫離節日感染的險境，尤其是該州日前已經發現第一例高傳染性的英國變種病毒。

伊州 變種病毒 疫情

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