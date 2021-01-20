防疫放寬 芝博物館允許重開 餐館堂食還得等

芝加哥地區的博物館、賭場將重新開放，但餐館仍不允許堂食，許多餐廳紛紛搭起戶外防風棚留住顧客。(特派員黃惠玲/攝影)

伊利諾州衛生廳18日表示，由於州府啟動多項醫護人力計畫，順利獲得額外醫護人員入駐各地醫院，因此伊州 11個防疫 區中，第八區、九區、10區以及包括芝加哥市在內的11區，將從防疫措施限制最嚴格的三級(Tire 3)轉降到二級(Tier 2)，包括戲院、賭場、博物館、健身 課等，都允許重新開放；此外，第一區、第六區則直接降為一級(Tier 1)，餐廳和酒吧可允許在客容量25%的範圍內提供堂食在室內堂食，

其他放寬限制的區域，還有第三區、第五區，這兩區則恢復到經濟重啟第四階段(phase four)，屆時餐館將可在限制人數的情況下開放堂食，而學校也將允許學生重回校園上課；此外，集會人數也將從目前的10人，開放增加到准許50人及以下的聚會；至於其他區域，則仍維持在最嚴格的三級防疫。

去年11月由於疫情加遽，州府將防疫規定分成三個層級(Tier)，並宣布全州11個區域進入三級防疫至今。

根據衛生廳網站，從三級降為二級的條件，需連續三周的每七天平均確診率低於12%，重症病床ICU和醫療手術床位需連續3周的每3天平均數目多於20%；以及染疫住院的七天平均人數在最近10天中，有七天天保持下降，而只要七天平均確診率連續3周低於8%時，該防疫區就可以降到一級防疫。

達到一級的的話，該區酒吧和餐廳可開放堂食，但須於晚上11時打烊，客容量25%或上限25人，但顧客不可以站在室內或室外等候帶位，室內也不容許站立或跳舞，同時健身房允許開放，但不論是個人運動或使用健身器材，每個人都隨時要戴口罩。

芝加哥市與郊區庫克郡、杜佩琪郡、肯恩郡、湖郡、麥克亨利郡所屬的11區，目前雖然放寬防疫標準到二級，但餐館仍不允許堂食。

從11日到17日七天間，伊州的陽性確診率為7%，寫下從去年10月底以來的最低紀錄。