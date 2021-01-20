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65歲以上下周打疫苗 芝加哥決定跟進

黃惠玲
華埠新冠檢測站提供雙語服務，25區區長正爭取增加疫苗施打服務。(特派員黃惠玲/攝影)
華埠新冠檢測站提供雙語服務，25區區長正爭取增加疫苗施打服務。(特派員黃惠玲/攝影)

芝加哥市19日宣布，從25日起對65歲及以上民眾與必要行業員工(1B階段)開始打疫苗，該市預計從3月29日進入1C階段接種，屆時年滿16歲有健康問題者，及未包括在1B範圍的必要行業員工可接受疫苗施打，至於其他16歲及以上居民，可望在5月31日開始接種。

此外，芝城華埠首個新冠病毒免費檢測站19日揭幕，25區區長盧漢士表示，該檢測站七天營運，有需要者可上網預約或直接前往接受檢測，他也提到，正與州眾議員馬靜儀辦公室合作，爭取近期內於圖書館旁的檢測站增加疫苗施打服務。

儘管伊州日前已經宣布將從25日起，對65歲及以上長者、必要行業員工等1B階段名單人士施打疫苗，但芝加哥市之前遲遲不願跟進，直到19日芝加哥市市長萊特福特才表示，將配合伊州疫苗接種的時間表，於25日開始開放65歲及以上者接受施打疫苗。

衛生局局長亞瓦迪說，預計大部分名列1B階段的民眾，可以在2月、3月時接受疫苗施打，她同時也鼓勵符合資格且想要接種者，盡快與診所、醫院、藥局或雇主登記施打。

萊特福特與亞瓦迪也分別提到，由於各種防疫指標都有改善，芝加哥市重新開放堂食「指日可待」。

新推出的華埠檢測站位於華埠圖書館旁，是由棱鏡醫療實驗室(Prism Health Lab)負責，檢測人員表示，華埠服務站將隨時有會說普通話、廣東話的人員駐守，協助華裔居民順利接受檢測，每天開放時間及預約，可到官網查詢：https://appointments.prismhealthlab.com/。

檢測站工作人員說，接受免費檢測者需出示身份證、醫療保險卡(非必要)，如有預約則需攜帶確認郵件，大約48到72小時就會收到檢測結果。

華埠新冠檢測站即日起開放民眾前往受測。(特派員黃惠玲/攝影)
華埠新冠檢測站即日起開放民眾前往受測。(特派員黃惠玲/攝影)

盧漢士表示，華埠地區聚集許多超市、餐館員工，檢測站推出將可加強該區防疫，即日起任何有需要檢測的民眾，均可到新的華埠檢測站受測。

此外，目前疫苗接種雖未達預期速度，但包括樂宜居、芝英大廈等華埠商圈內的老人公寓住戶與工作人員，都已經接受第一劑的新冠疫苗施打。

檢測 疫苗 華埠

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