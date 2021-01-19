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觀察站／檢察官撇清責任 罪犯橫行誰之過？

之加哥特派員黃惠玲
司法公平是公眾追求的目標。 (pexels)
司法公平是公眾追求的目標。 (pexels)

庫克郡伊利諾州檢察官福克斯對暴力犯罪頻發的華裔社區，詳細說明檢察官職責，望藉此澄清公眾誤解，雖然立意良善，然而她左一句「逮捕嫌犯不是我們工作」，右一句「判決刑期歸法官管」，最後不忘補充民眾「有案必報」是解決治安關鍵，種種「有理有據」的說詞，卻怎麼聽都像一場「責任撇清會」。

數據會說話，統計顯示，福克斯接任庫克郡最高檢察官的頭三年，把29.9%的重罪犯，約2萬5183名嫌犯的控罪撤銷，而前任檢察官亞瓦瑞茲(Anita Alvarez)最後三年任期所撤銷的重罪控訴為19.4%，人數約為1萬8694個。

「減少庫克郡監獄囚犯人數」是福克斯一直以來的選舉主要訴求，她上位後，也非常認真的推出多項政策以落實選舉承諾，部分民代對此痛批「庫克郡的司法保釋系統，對重罪犯而言根本就像只是經過旋轉門，轉一圈又沒事出來」。

支持包括廢除保釋金等條款的「司法改革法」的福克斯，還特別挑出去年在威斯康辛州開槍打死兩人的Kyle Rittenhouse為例，指出該名青少年明明是危險人物，卻因有能力繳了10萬而獲保釋出獄，此案也說明了現行制度的不公平。

然而為了防範這類極端個案而取消保釋金制度，把更多警察逮捕到案的嫌犯快速釋放，對於日常生活已經大受搶案頻發影響的居民，難道就公平嗎？一切依法辦事無可厚非，但在起訴罪刑時，檢察官是否做到全面考量，將擾亂社區安全的嫌犯以最嚴厲的罪刑起訴，福克斯卻雲淡風輕帶過，沒有給出直接解釋。

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