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囚滿21歲多需釋放 未成年犯案有恃無恐

黃惠玲
17歲及以下的青少年罪犯，如非謀殺、開槍傷人等嚴重罪刑，只要關到年滿21歲就會出獄。(pexels)
17歲及以下的青少年罪犯，如非謀殺、開槍傷人等嚴重罪刑，只要關到年滿21歲就會出獄。(pexels)

包括華埠在內的芝加哥地區多數搶劫與劫車案件嫌犯，均為不到18歲的青少年所為，然而現行法律對於青少年犯法有一定的保護措施，例如只有涉及謀殺、開槍傷人或嚴重騷擾罪刑的16歲及17歲嫌犯，才會視為「成人罪犯」，間接導致未成年嫌犯有恃無恐。

庫克伊州檢察官福克斯說，青少年法庭判決青少年犯有罪並需服刑後，依照法律只能將該名青少年關到年滿21歲，而犯下同樣罪刑的成人，決定會受到比青少年嚴重許多的判決。

她解釋，庫克郡檢察官辦公室只負責處理18歲及以上的成人嫌犯案件，根據伊利諾州法，17歲及以下的嫌犯都必須由伊州青少年法庭審理。

伊州青少年法庭於1899年成立，為全美歷史最久的青少年法庭，之所以成立青少年法庭，是因為這階段的孩子，在腦力、行為等方面的成熟度與成人不同。

青少年法庭的處理程序，基本上與成人法庭差不多，首先都要由警察提出罪證並逮捕嫌犯，假使嫌犯為青少年，且在案件中對別人開槍、或謀殺、或嚴重騷擾的話，只要是滿16歲、17歲，就會「自動」被視為「成人」而送交一般法庭，不再以青少年法審理。

青少年法庭與成人法庭最大的不同點，在於青少年法庭沒有保釋，因為法律認定青少年無力繳交保釋金，所以一旦送進青少年法庭的嫌犯，均由法官裁決直接或有條件釋放嫌犯交保候審，或是不准保釋。

在此法律基礎下，多起涉嫌持槍劫車或搶劫的青少年，在逮捕歸案後都直接送青少年法庭，福克斯解釋，庫克郡檢察官無權判定哪些案件的嫌犯需送交青少年法庭或一般法庭審判，而是由伊利諾州的司法決定。

她提到，理論上，司法系統應對青少年累犯提供介入輔導，以協助阻止他們犯下更嚴重罪刑，但目前司法機構人力與資源不足，此方面的工作仍未完善。

庫克 伊州 伊利諾州

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