輕縱罪犯？檢察官：無權逮捕及判刑

伊州庫克郡檢察官福克斯向華埠代表說明檢察官職責。(雲端會議截圖)

庫克郡伊利諾州檢察官福克斯(Kim Foxx)表示，許多人對司法系統有所誤解，檢察官僅負責是否起訴，並無法決定嫌犯釋放與否，也無權判定刑期。

至於青少年罪犯激增，她說，新冠疫情、經濟不振，校園關閉等，都催化了暴力案件增加，這是全美都在發生的現象，並非單一存在於芝加哥 。

她首先表示，無可否認2020年是暴力年，而且不僅是芝加哥，包括紐約、洛杉磯的犯罪與暴力事件都直線上升，她分析，疫情侵襲全美，造成經濟商業衰退，加上校園及坊間各種青少年課後項目與活動暫停，讓青少年缺乏去處等，也刺激了治安惡化。

她接著說，庫克郡檢察官辦公室工作的範圍不單是芝加哥警察 局，而是包括全郡約120個警察單位，該辦公室設有「重罪評估組」，全年無休對每個案件、嫌犯逐一審核與約談，然後決定是否起訴，她並澄清了一些外界對於檢察官工作的誤解：

破案非檢察官工作：

檢察官是根據警察提供的犯罪證據及嫌犯來評估是否起訴，及以什麼罪刑起訴，然後再將結果送交法官，如果警察沒有抓到人犯，檢察官無法將案子起訴，因此不論謀殺、搶劫在警方無法破案的情況下，案子不會送到檢察官方面處理。

保釋與否及判刑由法官決定

檢察官評估警方證據後，會決定以輕罪或重罪起訴嫌犯，之後由法官召開保釋庭，法官如判定嫌犯取保候審會對社區造成安全威脅，或嫌犯保釋後有逃逸疑慮，法官會裁決「不准保釋」，其他的嫌犯則依據案例，判定保釋金多寡。

保釋金多寡非懲罰的一部分

福克斯指出，由於嫌犯在被定罪前都一律視為無罪，因此法官裁定的保釋金多寡，並不是懲罰的一部份，而是現行司法系統的流程。