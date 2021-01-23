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美國電視台（ABC）著名美食節目主持人Steve慕名釆訪湘鄉香，歡迎2/12大年初一中午11:45准時觀看！

本報芝加哥訊
美國電視台（ABC）著名美食節目主持人Steve慕名釆訪湘鄉香，歡迎2/12大年初一中午11:45准時觀看，看看今年有哪些經典湖南菜走上美國電視台！
美國電視台（ABC）著名美食節目主持人Steve慕名釆訪湘鄉香，歡迎2/12大年初一中午11:45准時觀看，看看今年有哪些經典湖南菜走上美國電視台！

美國電視台（ABC)著名美食節目主持人Steve日前慕名來到湘鄉香釆訪。東主曉軍美食集團董事長胡曉軍表示，非常感謝湘鄉香几位正宗湖南大師傳們的精工細作，令拍攝工作非常順利，其色香味俱佳的出品也讓 ABC 電視台著名美食節目主持人Steve贊不絕口。猜一猜今年有哪些經典湖南菜走上美國電視台......歡迎大家於2月12號中午11:45在ABC准時觀看。

胡曉軍還表示，湘鄉香意為來自湘家鄉的香味道！弘揚中華飲食文化，我們一直努力著，相信大家還記得去年的中國年，美國國家廣播電視台（NBC)釆訪的是老四川的火鍋,美國的中國年，主流媒體上的經典中國菜不缺席！中華飲食文化淵源流長。今后，還得靠海內外餐飲業同胞的共同努力，發揚光大！

湘鄉香主營正宗湘菜，即湖南菜，在長沙地區又被稱為本味菜，是中國曆史悠久的八大菜系之一，早在漢朝就已經形成菜系。以湘江流域、洞庭湖區和湘西山區三種地方風味為主。湘菜制作精細，用料上比較廣泛，口味多變，品種繁多；色澤上油重色濃，講求實惠；品味上注重香辣、香鮮、軟嫩；制法上以煨、燉、臘、蒸、炒諸法見稱。民間湘菜代表菜品有剁椒魚頭、辣椒炒肉、湘西外婆菜、衡陽魚粉，永州血鴨、臘味合蒸等。身為海外游子的您，每當想念家鄉的時候，希望您能想到湘鄉香，希望湘家鄉的香味能夠溫暖您思鄉情懷！

歡迎大家加入湘鄉香（微信ID:Xiangcuisinechicago)貴賓群交流指導，大家也可以把自己喜歡湘菜的朋友邀請進來,大家喜歡什么特別的家鄉菜，也可以發上來告訴我們的湘菜專業大師傅們為您量身定做，湘鄉香地址：2002 S. Wentworth Ave. Unit 100，Chicago, IL 60616（前老友聚餐館），疫情期間暫時沒有堂吃，大家可以去唐人街停車場（北）正對面華埠廣場東門入口右邊），電話：312-285-2898或外送連接：https://hunancuisinechicago.square.site/,也可直接掃描二維碼點餐。如果是自己开车直接到大楼后面里面drive way door # 100处取餐）均可以享受赠送幸运芝麻球甜点一份優惠）。

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