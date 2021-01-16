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大芝加哥部分郡縣已可上網登記打疫苗

記者陳曼玲/綜合報導

伊利諾州州長普立茲克日前宣布，65歲及以上居民，即將可開始接種新冠疫苗，目前各地方衛生局和州府公共衛生廳均尚未提供確切的接種時間，但大芝加哥區的部分郡縣已推出網站供民眾登記。

庫克郡(Cook County)：於此郡工作的醫療工作人員或必要行業員工，可到衛生局上網登記接收疫苗最新消息，網址：https://reurl.cc/1gxnjV。

●杜佩琪郡(DuPage County)： 必要行業員工、65歲及以上民眾，或65歲以下高風險群，可上網填寫問卷獲得疫苗最新信息，網址：https://reurl.cc/2b0x4O。

●肯恩郡(Kane County)：不限醫療人員或必要行業員工，任何居民都可上網填寫問卷接收接種最新消息，網址：https://reurl.cc/o9LNDj。

●湖郡(Lake County)：該郡居民可上網填寫問卷，如列入疫苗優先施打群可馬上預約接種；不在優先群的其他民眾，則會收到疫苗的最新消息，該郡已有17萬5000人登記，網址：https://reurl.cc/bz5Z6M。

●麥克亨利郡(McHenry County)：目前的問卷只提供給居住並在該郡工作的醫療人員，網址：https://reurl.cc/3ND818。

●威爾郡(Will County)：所有居民都可以上網填寫問卷，當地衛生局將根據州府標準，通知已填問卷的符合接種資格者預約接受疫苗施打，網址：https://reurl.cc/Q7d1d9。

目前由於疫苗數量有限，州府制訂階段性分配疫苗，第一階段1A：全州醫療人員接種；第一階段1B擴大到65歲以上民眾，以及必要行業員工；第一階段1C則包括16歲到64歲的健康高危險群。一旦疫苗供應充足，將擴大到16歲以上的一般民眾。

疫苗 庫克 伊利諾州

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