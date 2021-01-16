芝6大接種站下周啟用 65歲高風險可施打

芝加哥市下周將推出六處大型疫苗接種站。

芝加哥 市市長萊特福特14日宣布，市府將在下周結束前，推出六個大型新冠疫苗 接種中心，屆時預計每周可施打2萬5000劑疫苗，不過，她也提到對目前的疫苗配送速度「慢到無法接受」，市長說，雖然硬體設備已經完善，但收到的疫苗數量卻越來越少；此外，衛生局局長亞瓦迪表示，下周起，65歲及以上的高風險患者可開始接種疫苗。

芝加哥下周即將啟用的接種站，位於六所芝加哥市立社區大學，分別為Malcolm X College、Arturo Velasquez Institute、Richard J. Daley College、Olive-Harvey College、Kennedy-King College、Harry S. Truman College。

儘管伊利諾州州長普立茲克已經宣布，完成前線醫護1A階段性施打的防疫 區，可以立即展開1B階段的接種，但萊特福特說，芝加哥市仍未完成醫護人員的施打，因此還不會進入針對65歲及以上者、必要行業工作者的接種登記。

對於州府與市府似乎接種疫苗不同調的情況，亞瓦迪表示，雖然仍以施打醫護為首要目標，但下周起，各醫院如有多餘疫苗，將會對65歲及以上的高風險患者開始進行接種，她說，只要聯邦配送的疫苗增加，相信很快就會開放65歲及以上、必要行業從業員註冊施打。

有關芝加哥市相關疫苗施打最新資訊，可查詢官網：www.chicago.gov/covidvax。

此外，萊特福特提到，她希望盡快讓餐館、酒吧重新開門營業，她承諾將盡快與普立茲克討論這項議題。

去年10月由於新冠確診病例激增，普立茲克因此宣布禁止所有餐館、酒吧堂食，萊特福特一開始曾對該措施表達不滿，但後來放棄反對；近幾個月來，市長試圖讓自己成為餐館與酒吧之友。