市場強心針 芝城新酒店春季開幕

芝加哥聖珍恩酒店即將改名為彭德里酒店，並預計春季開幕。(St. Jane臉書)

備受新冠疫情 衝擊的芝加哥 酒店市場，或許即將出現曙光。買下北密西根大道300號聖珍恩酒店(St. Jane Hotel)的加州連鎖酒店蒙太奇國際宣布，該處將成為彭德里酒店(The Pendry Hotel)芝加哥第一家據點，擁有364個客房的這家酒店，預計春季開幕，這項消息無疑是為消沈已久的芝城 酒店市場注入強心針。

芝加哥標誌建築Carbide & Carbon大樓的新東主、芝加哥彭德里酒店發言人馬洛里(Marrissa Mallory)說，酒店將在春季開業，具體日期將會盡快公布，這也是該座大樓近年來第三度更換名稱，之前為硬石酒店(Hark Rock Hotel)，2018年更名為聖珍恩酒店，而這家酒店從去年春天就因為疫情而關閉至今，她也提到，新酒店內還包括推出一家法國餐館及牡蠣酒吧。

芝加哥市區的酒店市場，在過去一年損失慘重，根據研究公司STR統計，今年1月2日為止的前七天，芝加哥的酒店住房率只有23%，比去年同期減少了一半；專家表示，芝加哥的酒店嚴重仰賴各種大小會議及活動的舉辦，然而疫情爆發後，主要場地麥克米克展覽中心取消全部活動，而截至目前，該中心都無有關何時恢復舉行會議的時間表。

根據指出，麥克米克展覽中心至少要等到六月以後，才有可能重新接辦團體活動，SRT資深副總裁兼酒店市場分析總監佛瑞塔格(Jan Freitag)說，芝城酒店市場要復甦，關鍵在於各種會議、展覽是否可重新進場，否則光靠觀光旅遊客源，很難消化市場上成千上萬的客房。

她也提到，今年上半年要看到芝加哥旅客明顯回歸的可能性不大，預計下半年才會出現比較大的改善，儘管屆時訪客增加，但酒店要回到疫情前的榮景，「大概要花好幾年時間」。