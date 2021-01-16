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25日起 伊利諾州65歲以上、教師可打疫苗

黃惠玲

近期內餐館也將恢復堂食

伊利諾州州長普立茲克15日宣布，從25日起，該州新冠疫苗接種計畫將進入1B階段，凡65歲及以上長者與必要行業員工，均可接受施打，他也提到，該州將在近期內重新開放餐廳堂食與酒吧服務；在此同時，芝加哥15日發現該市第一宗新冠英國變種病毒

普立茲克說，符合1B階段接受疫苗接種人數，估計在320萬人左右，對象包括65歲及以上長者、第一線應變人員、郵政人員、公共運輸人員、教師、拘留所工人員、監獄囚犯、工廠從業員、配送人員、農業從業員及超市工作人員。

伊州已經接受疫苗施打的前線醫護人員、長期照護中心與老人院住戶、工作人員等，都屬於1A階段，共有81萬人，過去一個月，伊州已經收到輝瑞及莫德納疫苗共44萬7348劑，目前現在已經有10萬1670人完成了兩劑的疫苗施打，這也意味著伊州1270萬人口中，僅有不到1%的居民完成了兩劑疫苗接種。

伊州衛生廳表示，要達到集體免疫的目標，全州要有至少八成居民接受疫苗施打。

衛生廳指出，正在與大型藥局合作推出數百個接種站，此外還計畫在庫克郡成立兩處超大型的接種中心，衛生廳說，接下來包括一般藥局、緊急救護診所、醫生辦公室及坊間辦公地點，都將在未來成為居民接受施打的地點。

所有疫苗必須事先預約才能前往指定地點施打。

在開放餐館堂食方面，普立茲克表示，目前全州11個防疫區，都還沒有達到可以允許開放堂食，這項標準包括連續三天的確診率不能超過6.5%。

不過，目前已經有三個防疫區已經解除堂食限制，包括西北區、中西區以及最南區，這幾處地點已經放寬標準，包括允許餐館開放25%的客容量堂食；零售店可允許五成客容量入店內消費；重新開放包括家人之外的朋友共10人群聚；開放博物館及其他藝文機構，以及東皮歐利亞、岩石島以及Metrpolis等地的賭場也從16日早上8時起重新開放。

芝城發現全州第一宗英國變種病毒

西北大學醫學院病毒學家雷東多(Ramon Lorenzo Redondo)說，經過檢視，確認芝加哥已經出現伊州第一起英國變種病毒的病例，不過，醫生相信，這種病毒病並不會造成更嚴重的病情，也不會更致命。

疫苗 伊州 變種病毒

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