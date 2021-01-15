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打擊失業詐騙 伊檢察長成立專案組

記者陳曼玲/綜合報導

有鑑於疫情期間申請失業救濟的詐欺案件持續增加，伊利諾州檢察長羅武(Kwame Raoul)日前宣布成立專案小組，將整合聯邦、州府和地方的執法單位所得資訊，共同偵察並遏止不肖歹徒的犯罪行為。

此專案小組由伊州的就業安全廳(Department of Employment Security，簡稱IDES)、州警和州稅務廳，以及FBI、聯邦勞工部檢察長辦公室(Department of Labor Office of Inspector General)、國稅局(IRS)共同組成。

伊州府從去年3月1日至今，已經查獲超過35萬件的失業申請詐欺，IDES的代理廳長理查斯(Kristin Richards)說，隨著新一輪的9000億元疫情紓困金開放申請，詐欺案件預期將明顯增加，她說，歹徒詐騙失業補助的同時，已經剝奪了真正需要幫助者的資源。

根據統計，去年3月到11月期間，除了州府執行的五項聯邦疫情失業補助計畫之外，還有200多萬人申請州府提供的失業補助。

州府說，詐欺案增加的原因可能是大型公司的客戶資料外洩，而不是州府的系統遭駭，例如美國信用報告機構Equifax於2017年電腦系統被駭，導致上億民眾的個人資料，包括姓名、社會安全號碼、駕照號碼、生日、住址和信用卡資訊均流失。

專案小組建議，如果沒有申請失業補助卻收到來自州府失業單位的信函，稱稱已收到申請書時，務必立刻透過IDES網站通報，網址： https://reurl.cc/Ag1QMd，或電(800)814-0513舉報。

處理芝加哥詐騙案件的FBI負責人布依(Emmerson Buie Jr.)提醒，受害民眾應提高警覺防止詐騙者進一步濫用個資，他建議，今年報稅時可向IRS申請一組個人用密碼(PIN)，此外，如懷疑自己個資被偷時，要仔細監督自己的信用報告，並向全國三大信用監測公司申請預防詐欺的警告通知，其他防範措施，包括「凍結信用卡報告」、「瀏覽個人所有財務帳號留意是否有未經授權的扣款紀錄」。

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