歷史新頁 伊州議會4華裔女將宣誓就職

王迪奈(由左至右)、馬靜儀、江珍妮、楊啟華13日在州議會宣誓就職。(馬靜儀提供)

伊州州眾議員 連任的華裔 候選人馬靜儀(Theresa Mah，第二區)、江珍妮(Jennifer Gong-Gershowitz，17區)及王迪奈(Denyse Wang Stoneback，16區)，以及首度參選就獲勝的州眾議員楊啟華(Janet Yang，41區)，13日在伊州議會宣誓就職，四位女將同時進入該州議會，也寫下該州最多華人議員的新紀錄。

四位華裔女議員13日在議會廳留下歷史合影，均為民主黨籍的四人簡歷分別如下：

48歲江珍妮之祖父母，是在1920年代從廣東台山移居到美國，經歷「排華法案」差點被遞解出境的艱困，開啟她對移民權益的關注，在從事多年移民律師工作後，決定投入參選，擁有印第安納大學新聞學士、羅耀拉大學法學博士的江珍妮，也是西北大學國際人權法律的碩士。

已經擔任四年議員的馬靜儀為芝加哥 大學歷史博士，出生於加州舊金山，25年前，她因為求學移居到芝加哥至今，2016年馬靜儀首度參選就贏得選戰，並成為州議會第一位華裔女議員。

王迪奈的父親為來自中國的工程師，她是馬逵特大學的犯罪學學士，之後取得馬德里大學碩士學位，在出任民代前，她在海外教授英語及翻譯多年。

楊啟華擁有芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士學位，她不但具有專業背景，而且關心社區事務，且力促亞裔權益，她曾擔任瑞柏市203學區教育委員會委員。