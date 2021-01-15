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麥德根退位 首位非裔議長出線

黃惠玲
49歲州眾議員魏爾奇當選伊州眾議會議長。(魏爾奇臉書)
49歲州眾議員魏爾奇當選伊州眾議會議長。(魏爾奇臉書)

身陷貪腐烏雲的伊利諾州州眾議會「萬年議長」麥德根(Mike Madigan)，在掌權20多年後終於放棄連任，49歲州眾議員魏爾奇(Emanuel "Chris" Welch，民主黨)13日以70：44的投票結果，擊敗共和黨對手鄧肯(Jim Durkin)，成為新一任伊州眾議會議長，他也是有史以來首位非裔議長，魏爾奇說，未來將以「控制新冠疫情」、「解決州府預算赤字」為兩大優先工作，此外，他也對議長任期設限10年表達支持。

眾議會議長選舉在新一屆100多位州眾議員宣誓就職後舉行，來自洛克福德地區的議員韋斯特(Maurice West)提名魏爾奇出任議長，在全體議員投票通過後，麥德根也向新任議長獻上祝福。

魏爾奇被視為麥德根人馬

麥德根1971就選上伊州州眾議員，1983年到2021年間，扣除其中兩年未擔任議長外，剩餘長達26年之久，他都順利連任，然而從兩三年前開始，有關麥德根一樁樁的收賄醜聞不斷傳出，儘管他全部撇清，但調查單位已經在進行全面蒐證，且陸續出現對其非常不利的證據，導致原本還想繼續連任魏爾奇，無法獲得同黨議員支持，最後不得不宣布放棄連任。

魏爾奇2013年進入眾議會，多年來一直被視為麥德根人馬，而他在擔任「眾議會特別調查委員會主席」主導麥德根貪腐調查時，前後三次會議，只傳喚一名證人後突然結束調查的作法，受到共和黨籍議員的批評。

特別調查委員會報告指出，沒有發現麥德根與電力公司ComEd的交易有不當行為而使麥德根未遭起訴，議長選舉輸給魏爾奇的鄧肯說，「希望他上任後，不要以調查委員會的風格領導議會」。

除了使麥德根免除貪污訴訟外，魏爾奇2002的一項涉嫌家暴紀錄，也成為各界議論焦點，根據警察報告，當時一名與魏爾奇分手的女友，回到魏的家中取回私人物品時發生爭吵，該女性稱魏爾奇為「失敗者」，魏爾奇憤怒之下，抓著前女友頭髮，並多次把她的頭撞向廚房料理台，不過，魏爾奇否認了該指控，後來也沒有入罪。

眾議員 投票 共和黨

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