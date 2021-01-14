三代同堂越裔家庭 6人染疫2死

阮家三代同堂，新冠病毒一下子奪走了祖父與父親的生命。(abc電視台截頻)

90年代初期帶著一家大小好不容易從越南 逃到芝加哥 的阮福(Phuoc Nguyen)，卻沒能躲過新冠肺炎病毒的攻擊。

與兒子夫婦、孫子女三代同堂住在芝加哥西北區的阮福，全家均感染了病毒，而年紀較長的阮福入院一周就病重過世，戴著呼吸器的兒子阮宏(Hung Nguyen)透過網路觀看了父親葬禮，儀式結束幾分鐘後也不幸嚥下最後一口氣，阮家孫女阮庄(Trang Nguyen)悲痛呼籲，不要再忽視病毒的致命性。

阮庄說，父親跟著祖父千辛萬苦才從越南逃到美國 ，父親到芝加哥後很努力學習語言及文化，也遇到了另一半，並勤奮完成了土木工程的碩士學位，生了三個孩子。

然而原本幸福的家庭，卻在短短幾天內失去了祖父、父親而受到重創，阮庄表示，全家三代都住在一起，因此有人出現病徵時，全家都接受了檢測，結果均為陽性，其中祖父與父親症狀最為嚴重。

阮庄說，由於全家都住在同一棟屋，執行各自隔離尤其困難，當時父親自己留在主臥室，母親則到弟弟房間，而祖父與父親後來病情越來越嚴重只得送醫，然而因為疫情緣故，家人也很難與在醫院他們繼續聯繫，以為他們一定可以打敗病毒的孩子們，沒想到卻是永別。

阮庄與弟弟感謝當地社區捐贈四萬協助支付龐大醫藥費同時，更呼籲大家一定要小心防疫，因為病毒或許對年輕人身體不會有太大影響，但老年人或健康有潛在狀況者一旦感染，將是直接威脅生命的殺手。