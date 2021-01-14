芝放寬旅行令 持陰性證明可免隔離

芝加哥 市衛生局宣布，為了因應新冠疫情 變動，落實芝加哥防疫措施，自15日開始，該市將簡化芝市的旅行命令，全美各州將依照疫情感染嚴重性，分為「橘州、黃州」兩個層級(two tier)，取代之前的「紅州、橘州、黃州」三級分類，其中從橘州進入芝加哥者，可選擇「隔離10天」或「持72小時內的病毒檢驗陰性證明」即可免隔離。

「橘州」是指該州過去七天的單日感染人數平均每10萬人有超過15人確診新冠病毒，而從這些地區到芝城者，可選擇隔離10天，或持有72小時內的病毒檢驗陰性證明即可免除隔離10天；至於疫情緩和的「黃州」，意即每10萬人有15人以下感染的地區，僅需遵守戴口罩、保持距離規定，即可進出芝加哥。

夏威夷是目前芝加哥旅行命令中，全美唯一的黃州，包括波多黎各和華府DC以及其他州都列在橘州範圍。

芝市建議，民眾應避免到橘州旅行，也要避免到黃州做非必要旅行，到達芝加哥後，除非持有新冠檢測 陰性證明，否則都要居家隔離10天，違規者可能被處以每天100元到500元的罰款，最多可累計到7000元。

芝市官員說，這個旅行命令的目的是向民眾宣導防疫措施，並未對違規民眾執行嚴格的處罰，因此呼籲公眾務必遵守公共衛生規定，避免非必要的旅行，並戴口罩、勤洗手和保持社交距離。

另外，根據市府網站，部分情況則不在旅行命令限制範圍，包括因為醫療需要或監護人探訪的旅行，以及必要行業的商務旅行，如果搭機在芝市過境或開車停留24小時內，或是每日從鄰州抵芝的通勤工作者，則都不需要隔離或提供檢測報告。