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伊州司法改革 議會迅速過關 罪犯免繳保釋金可出獄候審

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
伊州議會13日通過司法改革法案，將允許匿名舉報警察與執法人員。(芝加哥警局臉書)
伊州議會13日通過司法改革法案，將允許匿名舉報警察與執法人員。(芝加哥警局臉書)

由伊利諾州立法委員非裔小組(Illinois Legislative Black Caucus)提出的刑事司法政策與警力的改革方案(HB163)，13日清晨五時通過州參議會表決，送交眾議會後不到一小時內也迅速通過，這也意味著，未來罪犯在開庭及被判罪前，均不需要繳交保釋金即可出獄，該法還規定所有警察與執法人員需攜帶隨身攝影機，並允許匿名舉報執法者。

在參眾議會投票通過後，該法案接下來將送交州長簽署後執行。

新法主要內容包括取廢除保釋金，禁止警察掐喉執法等，不過，13日通過的法案，取消了部分備受爭議的條文，包括「可向遭指控侵犯民權警察提出民事訴訟」以及「未遵守讓執法人員隨身攜帶攝影機的各地方單位，州府將取消撥款」。

雖然該法案做出部分變更，但執法人員對於該法案通過十分失望，伊州執法人員聯盟(Illinois Law Enforcement Coalition)發出聲明表示，「伊州議會的民代讓該州變得更不安全」；伊州檢察官協會(The Illinois State's Attorneys Association)也表達了他們反對該法案的意見，該協指出，此法將嚴重破壞公共安全，並推翻刑式司法系統中實施已久的常識政策與作法。

參議會共和黨籍議員均一致反對該法案通過，其中反對原因包括新版法案提交辯論才一個小時就要進行表決，此外，州參議員巴里克曼(Jason Barickman)表示，廢除繳交現金取得保釋，可能導致罪犯在候審期間再度犯案，他說，這些不用繳保釋金就放回社區的犯罪者，往往傾向於犯下更多罪刑，社區也會更不安全。

主導該法案的州參議員席姆斯(Elgie Sims)說，該法案是一項全面性、具有變革意義的計畫，主旨在改革伊州各地對於刑事司法、減少暴力與強化警察問責制度，此外，支持該法案的議員們說，「窮不是罪」，因此不應該因為繳不出保證金而被關在監獄。

他也反駁共和黨議員說，這些共和黨人反對槍支暴力，但卻不支持可以減少犯罪的槍支管控法，他說，新的法案將從根本上改變該州進行刑事司法的方式，來減少犯罪。

眾議會在表決該法案時，以稍微超過最基本票數的60票過關。

反對該法案的華裔民眾張斌表示，新法多個規定他完全無法認同，尤其廢除現金保釋通過後，罪犯在開庭及被判罪前不必須繳交保釋金就可以出獄，張斌說，華埠多個搶案、殺人案嫌犯，很大機率都是候審的累犯者，假使司法系統對這些罪犯縱容，「人民的安全保障在哪裡？」

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