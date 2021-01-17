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芝加哥市長萊富特官宣：2月12日全城歡慶中國年 大芝加哥地區華聯會大年初一舉辦新春網絡大拜年

芝加哥工商記者

2021年2月12日是中國新年。 今天芝加哥市長羅瑞萊富特（Lori Lightfoot）給大芝加哥地區華僑華人聯合會發來官方公告（proclamation），宣布將2021年2月12日定為芝加哥中國新年日，并鼓勵全城市民參與慶祝，感受中國傳統文化。

在萊富特市長的官方公告中，她重點介紹了中國新年的悠久曆史與燦爛文化。衕時指出，2021年中國新年為牛年，在中國文化當中，牛象徵著勤奮朴實，誠摯忠厚，勇武倔強， 有五谷丰登，勤勞致富，風調雨順之吉祥寓意。市長萊富特還在公告中詳細介紹了中國新年的傳統，包括對聯、福字、剪紙、年夜飯等。并指出，美國華人社區將在中國新年當天進行大規模的慶祝活動。市長萊富特在公告中正式宣布，2021年2月12日定為芝加哥中國新年日，并鼓勵芝加哥不同年齡與背景的居民積極參與中國新年的慶祝活動，感受中國文化傳統。

大芝加哥地區華僑華人聯合會將於2月12日大年初一晚上七點半舉辦網絡新春大拜年活動， 邀請僑社朋友們在網上給久違的朋友們送去親切的問候！ 大年初一網絡活動也將有精彩的文藝表演和嘉賓致辭， 期待與僑社朋友們共襄盛舉！活動聯系人：鄭 徵 （630）667-3183 汪興無 （847）340-9298 欒文琦 （847）609-5983 胡曉軍 （312）405-3155何達權 (312）560-5706 劉炯玲(847)217-1688 何振宇 (708)316-8816 朱萍萍 （630）863-1868王濤（847）363-5990 吳 灝 （630）881-4216 陳 青 (312) 291-6328 梁琨 （773）551-0498王堅 （847）452-9828 楊左 (630)699-2297 張懷波(630）670-0954 劉穎斌(312)882-1996劉燁 （773）225-6513 余娉婷 （847) 754-9957 李暢 (630）873-0768 王炎(847)620-9597大芝加哥地區華僑華人聯合會。

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