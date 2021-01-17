芝加哥佛光山攜手多元宗教 祈願世界和平

芝加哥 佛光山和國際佛光會芝加哥協會，作為美國 伊州瑞柏多元宗教領袖聯合總會（Naperville Interfaith Leaders Association）的重要成員，於1月10日參與該總會舉辦的世界和平日線上宗教祈福法會（World Peace Day Interfaith Prayer Service）。在各宗教領袖和250位與會大眾前，佛教代表恭讀星雲大師著《佛光祈願文》，帶領大家祈願世界和平，以慈悲喜捨、尊重包容，共建和諧共處的人間淨土。

芝加哥佛光山監寺有恆法師作為會上唯一的佛教代表，不僅介紹了芝加哥佛光山的設施，更說明佛光山的四大宗旨、全球300多個道塲的國際弘法成果；展現了芝加哥佛光山弘法利生、淨化人心、利益眾生的慈心悲願和菩蕯行證。進而分享芝加哥佛光協會在疫情 期間，捐贈口罩、參與社區服務的無畏行持。

此次祈福法會的主講嘉賓為多元宗教青年骨幹組織（Interfaith Youth Core）的創辦人帕特爾博士（Dr. Eboo Patel）。他曾作為美國奧巴馬總統顧問委員會的咨詢委員，致力於信仰和鄰里合作關係（Advisory Council on Faith-Based and Neighborhood Partnerships）。帕特爾博士以馬丁路德金博士曾在芝加哥所發表的演講：「這是建設關愛社區的時候了，是時候要敞開大門歡迎人們了。」以此鼓勵大家要尊重、包容、多元來共建社會和諧、宗教共融。

穿著印度傳統服飾的印度教小朋友、男女信徒以梵唄唱頌和手印，載歌載舞地祝福大家：「從虛僞走向真理；從黑暗走到光明；以智慧保護地球，眾生安康、世界和平」。Cathy Lord 更以悠揚的歌聲唱出：「以柔軟的心去愛你的敵人和朋友，無論這一切看起來是多麼的困難，但一切皆有可能。」

病毒無情、人間有愛。在新冠疫情的籠罩下，全球人民的生活都受到了影響；對生命的價值，產生了許多思考。不同的宗教領袖用各自的傳統，介紹自己的宗教，傳播多元宗教的包容與尊重。祈求世界和平，人民幸福安康！(人間社記者 郭雲 )