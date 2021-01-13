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美新冠死例破38萬 疫苗不留第2劑 逾65歲皆可接種

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伊州將加速施打新冠疫苗

黃惠玲
伊州正加快疫苗配送，配合即將展開的新階段疫苗施打。(州長辦公室)
伊州正加快疫苗配送，配合即將展開的新階段疫苗施打。(州長辦公室)

伊利諾州州長普立茲克宣布，各地衛生機構，即將對65歲及以上的長者，還有第一線的必要行業從業人員施打新冠疫苗，他表示，由於現階段(1a)的約85萬名疫苗接種名單中，並非每個人都願意接種疫苗，因此州府決定加快施打速度，開始接種上述列在1b名單的對象。

普立茲克11日說，1b接種名單除了65歲及以上者外，還包括警察與消防人員、教師與學校工作人員、超市與食品和農業設施及生產場所工人、收容所與日托所的工作人員、郵局員工、公共交通運輸從業員、拘留所員工，以及監獄囚犯等，估計總人數達320萬。

州長表示，只要基本上已經完成1a施打的各地衛生機關，都將獲得許可接著施打1b名單內的民眾，確保推進施打速度。

湖郡衛生官員表示，該郡計畫最快在2月初為教師、學校行政人員與職員施打疫苗，以符合社區希望盡快恢復返校上課的需求。

普立茲克也提到，1b施打階段可能需要好幾周才能完成，如果還沒有開始接種1b對象的郡縣，主要是因為1a階段的接種還未完成，州府預計將在本周末前，宣布詳細的各地衛生機構的1b施打時間。

此外，州府從12日起，將在衛生廳的官網，逐日公布已經接種疫苗的累積人數，到11日為止，伊州共收到聯邦寄達的58萬7090劑疫苗，州府已經用掉其中33萬4939劑。

另方面，聯邦藥局合作計畫中的長照項目，已經與華格林、CVS藥局合作，申請取得23萬1400劑疫苗，專門為州內長照中心的住戶、員工施打，目前已經有3萬7000人完成接種。

州府指出，假使1a名單上的民眾，在該階段不願施打者，之後如改變心意將同樣可以接種。

普立茲克11日也提到，只要在1月15日達到州府要求的防疫目標區域，將可放寬多像防疫規定。

從去年11月20日起，伊州全州都屬於第三階段(Tier 3)的防疫規範，所有餐館禁止堂食，健身中心客容量不准超過25%，賭場、電玩賭博場都一律關閉。

而從1月15日開始，全州11個防疫區中，如確診率低於12%，且該地區的醫院與加護病房的可用率超過20%，同時過去10天中有七天的住院率均下降的話，將允許放寬防疫到第二階段(Tier 2)或第一階段(Tier 1)。

疫苗 防疫 伊州

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