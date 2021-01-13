觀光客不來 芝新建大樓規模縮水一半

位於193 N. Columbus Drive的新建大樓規模，受到疫情影響縮減了一半。(麥哲倫開發集團官網)

由於新冠疫情 使芝加哥 的觀光人數大減，也影響了過去幾年迅速起飛的新建酒店旅館 市場，芝加哥建商麥哲倫開發集團(Magellan Development Group)近日宣布，因應變局，原預定蓋在千禧公園附近的旅館住家大樓的規模，也將大幅縮減一半。

這棟預定蓋在東湖岸區(Lakeshore East)的住商大樓Parcel O，地址為193 N. Columbus Drive，早在2018年就通過芝加哥計畫委員會(Chicago Plan Commission)的審核，當時的規劃為興建包括570個房間的旅館和640個單位公寓的兩棟大樓。

不過，根據42區區長雷利(Brendan Reilly)指出，這項規劃已經做出很大改變，該開發公司提出的新方案，把兩棟建物縮減為一棟，新計畫包括269個房間的旅館和599個單位的公寓，並加上30間附家具的公寓外租，另外其中三層樓會做為辦公空間，以及樓下有約9000平方呎的零售業空間。

整個建築物高度也將減到502呎，比原本設計低了43呎，樓層數則從52減為47層樓。

由bKL建築事務所設計的大樓外觀，也把兩棟並排的旅館改為一棟流線型、鋸齒狀的形式；並刪除原在建築物前的商業用陽台空間。

麥哲倫的新提案已獲芝加哥計畫委員會和市議會核准，目前等候都市規劃局許可，建商希望能在10月以前動工，並在2024年4月前完工。

疫情期間，麥哲倫另一個位於300 N. Michigan Ave的47層旅館公寓大樓，也已開工。

儘管上述新的旅館興建工程陸續啓動，但芝加哥有些因疫情關閉的旅館，直到現在都尚未重開。

其中在環區的帕瑪希爾頓飯店(Palmer House Hilton)，因其擁有者Thor Equities積欠富國銀行3億3800萬元貸款，去年8月被告到庫克郡法院後，已經進入法拍訴訟程序。