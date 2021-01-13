我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美新冠死例破38萬 疫苗不留第2劑 逾65歲皆可接種

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

觀光客不來 芝新建大樓規模縮水一半

記者陳曼玲/綜合報導
位於193 N. Columbus Drive的新建大樓規模，受到疫情影響縮減了一半。(麥哲倫開發集團官網)
位於193 N. Columbus Drive的新建大樓規模，受到疫情影響縮減了一半。(麥哲倫開發集團官網)

由於新冠疫情使芝加哥的觀光人數大減，也影響了過去幾年迅速起飛的新建酒店旅館市場，芝加哥建商麥哲倫開發集團(Magellan Development Group)近日宣布，因應變局，原預定蓋在千禧公園附近的旅館住家大樓的規模，也將大幅縮減一半。

這棟預定蓋在東湖岸區(Lakeshore East)的住商大樓Parcel O，地址為193 N. Columbus Drive，早在2018年就通過芝加哥計畫委員會(Chicago Plan Commission)的審核，當時的規劃為興建包括570個房間的旅館和640個單位公寓的兩棟大樓。

不過，根據42區區長雷利(Brendan Reilly)指出，這項規劃已經做出很大改變，該開發公司提出的新方案，把兩棟建物縮減為一棟，新計畫包括269個房間的旅館和599個單位的公寓，並加上30間附家具的公寓外租，另外其中三層樓會做為辦公空間，以及樓下有約9000平方呎的零售業空間。

整個建築物高度也將減到502呎，比原本設計低了43呎，樓層數則從52減為47層樓。

由bKL建築事務所設計的大樓外觀，也把兩棟並排的旅館改為一棟流線型、鋸齒狀的形式；並刪除原在建築物前的商業用陽台空間。

麥哲倫的新提案已獲芝加哥計畫委員會和市議會核准，目前等候都市規劃局許可，建商希望能在10月以前動工，並在2024年4月前完工。

疫情期間，麥哲倫另一個位於300 N. Michigan Ave的47層旅館公寓大樓，也已開工。

儘管上述新的旅館興建工程陸續啓動，但芝加哥有些因疫情關閉的旅館，直到現在都尚未重開。

其中在環區的帕瑪希爾頓飯店(Palmer House Hilton)，因其擁有者Thor Equities積欠富國銀行3億3800萬元貸款，去年8月被告到庫克郡法院後，已經進入法拍訴訟程序。

旅館 芝加哥 疫情

上一則

疫情、暴亂夾擊 官員：別來華府觀禮就職

下一則

麻州啟動急救人員疫苗接種 吉列球場列超級接種點

延伸閱讀

下東城政府樓供暖不足 居民：感覺只有華氏10度

下東城政府樓供暖不足 居民：感覺只有華氏10度
包租公難當！疫情年 全美房租跌幅10大城排行出爐

包租公難當！疫情年 全美房租跌幅10大城排行出爐
人人戴口罩 民眾警戒降 芝加哥劫車頻傳變「危城」

人人戴口罩 民眾警戒降 芝加哥劫車頻傳變「危城」
芝水塔「梅西」說再見！即起清倉拍賣

芝水塔「梅西」說再見！即起清倉拍賣
州眾議員提案強制接種疫苗 葛謨反對 通過可能性低

州眾議員提案強制接種疫苗 葛謨反對 通過可能性低
芝第三高樓 萬達改名瑞吉

芝第三高樓 萬達改名瑞吉

熱門新聞

瘋狂槍手奈騰格爾(圖右)9日開槍射殺三位民眾，另有四人受傷。其中一名遇害者為芝大博士生范軼然(圖左)。(芝加哥大學官網、芝加哥警局)

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

2021-01-10 23:19
18歲的Helena Duke推文檢舉母親涉暴並被人擊傷。(截自推特)

媽媽...是妳嗎？女兒指認母參加華府集會 母丟了飯碗

2021-01-11 12:15
波士頓學院化學系副教授宗家洸因新冠肺炎併發症去世。(取自波士頓學院官網)

44歲波士頓學院華裔教授因新冠併發症去世

2021-01-12 15:22
30歲的范軼然遭瘋狂槍手濫殺。(芝大官網)

芝大范軼然遭射殺 諾獎經濟學得主：我失去了最好學生

2021-01-11 15:02
芝加哥公寓房租下跌。(特派員黃惠玲/攝影)

包租公難當！疫情年 全美房租跌幅10大城排行出爐

2021-01-12 11:06
聚集在華府的挺川支持者高舉旗幟前進國會，在大樓外與警察發生推擠。美聯社

我們目睹了一場政變！學者：裂痕將很難修補

2021-01-06 20:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
國務院取消所有出訪 駐聯合國大使去不了台灣

國務院取消所有出訪 駐聯合國大使去不了台灣
新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫
飛美最新規定！ 所有旅客登機前須持新冠陰性證明 26日生效

飛美最新規定！ 所有旅客登機前須持新冠陰性證明 26日生效
川普批彈劾獵巫 拒對國會暴亂擔責 稱集會演說完全合適

川普批彈劾獵巫 拒對國會暴亂擔責 稱集會演說完全合適
44歲波士頓學院華裔教授因新冠併發症去世

44歲波士頓學院華裔教授因新冠併發症去世