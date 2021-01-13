芝華埠5歹徒連續持槍搶劫 監視影片全錄下

11日晚間7時，華埠27街800號附近發生持槍搶劫。(讀者提供監視影片截頻)

芝華埠 又發生持槍搶案，五名嫌犯11日傍晚連續在華埠附近的停車場持槍劫走一部車輛，接著又到27街800號一帶持槍搶劫一名剛停好車輛的民眾，其中27街的搶案過程，由附近住戶的監視攝影機全程錄下，幾乎天天發生搶案的情況，讓許多已經在華埠定居多年的華人 民眾非常不安，而警局以及市府對搶劫頻發的情況幾乎束手無措，也讓公眾感到不滿。

（影片來源：讀者提供）

根據警方紀錄，11日晚間的兩起搶案，應該都是相同的五名劫匪所為，其中這群嫌犯在晚間5時30分左右，先在永活街與18街附近，持槍搶走一輛灰色的奧迪休旅 車，接著晚間7時左右，開車一輛灰色休旅車的五名嫌犯，在27街800號附近當街行搶。

從約一分鐘的監視影片中，可以清楚看到一部白色車輛正在路邊停車，車主從剛停妥的車子裡走出，就有一輛灰色休旅車停在白車前，然後下來好幾個人跑向白車車主，有的鑽進車內搜刮財物，不到半分鐘時間就得逞逃逸。

根據受害者描述，這些搶匪都攜帶了槍枝，第九警分局12日一早也發出了社區警訊，提醒民眾隨時提高警覺。

提供監視影片給本報的民眾Iris(化名)表示，她在華埠已經住了超過20年，從來沒有一年像最近這樣感到不安，「連出門都戰戰兢兢」，她表示，無法理解政府究竟有沒有關切這些已經嚴重影響民生的問題，她也不斷與社區公眾溝通，希望能夠向有關部門有效反應相關狀況。

「治安一日不改善，必定有更多人想搬離芝加哥」，Iris表示，雖然很愛華埠，但全家已經在開始計畫搬到其他州去了，「連基本的生活安全都沒有受到保障，怎麼住下去？」