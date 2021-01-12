廢現金保釋、 砍警局經費 伊州163法案惹議

伊利諾州議會提出163法案，將明顯減少警察經費。(特派員黃惠玲/攝影)

伊利諾州 立法委員非裔小組(Illinois Legislative Black Caucus)日前提出一項刑事司法政策與警力的改革方案(HB163)，主要內容包括取廢除金保釋，禁止警察 掐喉執法及禁止幾乎任何情況下開槍，並取消不遵守上述規定警局的經費，不過，這項改革提案公布後，立刻受到執法團體批評，坊間並發起連署反對行動。

日前州議會針對該方案舉行了聽證會，州參議員席姆斯(Elgie Sims)說，該法案是一項全面性、具有變革意義的計畫，主旨在改革伊州 各地對於刑事司法、減少暴力與警察問責制度的作，有關該法案的進度，可查詢：https://is.gd/9oDv8A。

一些執法團體對於該法案表達了不滿，伊州歐格勒郡(Ogle County)警長范維克爾(Brian VanVickle)說，「我知道我們不是完美的，沒有任何一個職業或個人是完美的」，他表示，「我們尊敬的請求民代們不要通過這項立法，也請讓我們有機會分享我們在該領域方面的經驗」。

伊利諾州檢察官協會(The Illinois State's Attorneys Association)也表達了他們反對該法案的意見，該協會透過聲明指出，此法如過關將嚴重破壞公共安全，並推翻刑式司法系統中實施已久的常識政策與作法。

然而之前已經多次因為放寬罪犯保釋條件而備受批評的庫克郡伊州檢察官福克斯(kim Foxx)卻站出來支持該法案通過，她說，163法案是為了建立公眾對於警察部門的信任，系統性的種族主義導致警察執法不公的問題，在伊州積弊已久，這種情況也導致監獄裡黑皮膚與棕色皮膚的人不成比例的多。

支持伊利諾州警察協會(Illinois Fraternal Order Of Police)發起反對該法案連署的華裔民眾張斌表示，163法案多達611頁，他與朋友一起大概研讀了部分的條文，其中包括多個他完全無法認同的內容，包括廢除現金保釋，這個條款通過後，罪犯在開庭及被判罪前，根本不用像以往一樣必須繳交保釋金就可以出獄，張斌說，華埠多個搶案、殺人案嫌犯，很大機率都是累犯者，假使司法系統再度對這些罪犯放寬入獄條件，「請問人民的安全保障在哪裡？」

新條文還有「允許對警察執法行為提民事訴訟」、「可以根據匿名與未經證實的指控，處分或開除警察」、「所有警察不當行為的紀錄，必須永久保存」、「取消不依照新法案執法機構的經費」等，張斌鼓勵大家到網站參與連署，網址：www.ilfop.org/stop-bill-hb-163/。