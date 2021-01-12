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人人戴口罩 民眾警戒降 芝加哥劫車頻傳變「危城」

黃惠玲
劫車案件暴增，讓芝城居民人人自危。(芝加哥警局視頻截圖)
劫車案件暴增，讓芝城居民人人自危。(芝加哥警局視頻截圖)

2021年才剛過10天，芝加哥就傳出持槍濫殺慘劇，然而除了這類偶發的恐怖槍枝暴力，芝城居民日常生活目前所受到的最大威脅，無非以「劫車」最嚴重，資深警官與投入社區犯罪防範人士分析，明尼蘇達州佛洛伊德(George Floyd)事件引發打砸搶，加上新冠疫情嚴重衝擊社區經濟，尤其人人為了防疫戴口罩，使民眾對歹徒警戒度大幅降低，都是導致芝城變「危城」的原因。

根據芝加哥論壇報數據，2020年劫車案件達1415件，比2019年的603件，增加了135%，這也是芝城2001年以來的新高紀錄。

回顧2020年，芝加哥從3月份就開始與新冠疫情作戰，5月底爆發佛洛伊德遭明州警察跪殺後的騷亂，都進一步推升了該城市的槍枝暴力；在此同時，由於疫情重創經濟，社區對於警察的信任度明顯受損，這些都帶動了整個城市的犯罪激增。

警方表示，劫車案件的急遽增加，也包括其他原因，例如受疫情影響，公眾都戴上口罩防疫，使戴上口罩的罪犯也更容易隱藏臉部，而比以往更難引起民眾警覺，同時也讓歹徒作案成功機率提高，不法份子劫到車輛後，並不是去販售得利，而是將該車輛作為犯罪工具，再去搶劫其他受害人及車輛，或作為幫派火拼的運輸工具。

部分劫車更演變為殺人案件，例如去年12月初，芝加哥消防局退休人員威廉姆斯(Dwain Williams)在西南區一家爆米花店前，遭歹徒劫車，當時威廉姆斯曾掏槍自衛卻不敵四名搶匪圍攻而遭槍殺；同月21日，橋港區也發生華裔關帥遭劫車者槍殺的慘劇。

劫車案件幾乎是發生在全芝加哥市，沒有一個區倖免，其中又以南區與西區增加最多，以芝加哥西邊的哈里森區(Harrison District)為例，2019年該區劫車案件有79件，2020年增加到185件；葛瑞欣區(Gresham District)則從43件激增到109件；北邊小熊棒球隊主場一帶與林肯公園區的劫車案，也從11件增加到39件。

投入防範犯罪活動多年的市民布朗(Jerry Brown)說，青少年缺乏機會、缺乏資源，尤其是經濟支援的情況下，就很可能走錯路成為衝出柙門的惡魔，他建議，在這種大環境下，民眾最好的自保策略就是「隨時提高警覺」，尤其是減少待在車上時間，一旦人在車上，絕對不要分心去打電話、送簡訊或滑手機。

芝加哥警局南區分局大隊長莫菲建議民眾，上車就開車，不要在車上逗留，抵達目的地後就馬上下車，辦完事立刻拿好車鑰匙，一回到車上就開走；此外，他也提醒，遇到後面有車輛碰撞上來的小車禍，一旦覺得有異狀，不要停車，把車子直接開到最近的警察局再下車。

芝加哥 疫情 警察

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