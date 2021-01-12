范軼然之死 諾獎得主：痛失最好學生

30歲的范軼然遭瘋狂槍手濫殺。(芝大官網)

「他是我最好的研究生，也是最優秀的同事，更是非常好的一個人」，芝加哥 大學經濟學教授、諾貝爾 經濟學得主韓森(Lars Peter Hansen)11日表達了對遭遇槍殺學生范軼然的無限惋惜，此外，根據芝加哥警方紀錄，范軼然在9日案發當時正坐在車內副駕座等女友，槍手南丁格爾無來由朝其頭部開槍，而兇嫌使用的大口徑.45手槍子彈彈殼，掉在駕駛座上。

警局記錄顯示，9日下午2時左右，警方接到一名女性報案有槍擊案，舉報人為死者女友，根據描述，當天死者女友去看牙醫，之後她送了簡訊給范軼然，但一直沒有回音，覺得不對勁的女友，立即跑到停車場察看，卻發現范軼然已經在車內中槍。

警方指出，根據槍殺范軼然現場找到的彈殼，還有其他所掌握的信息、證據，加上之後兇嫌涉嫌使用打死及打傷其他六位民眾的槍枝，均顯示為同一把.45口徑手槍，其中范軼然遭兇嫌近距離開了一槍致命。

芝加哥大 學11日發出了文章紀念無辜喪命的范軼然，多位師長、同學都對他的意外死亡感到痛心與震驚，芝加哥布斯商學院院長羅堅(Madhav Rajan)表示，范軼然非常聰明，非常有天分，而且受到大家喜愛與尊敬。

芝大教授、2013年諾貝爾經濟學獎得主韓森說，范軼然是經濟與金融界寶貴的知識資源，他一直致力幫助他的學生與同學學習，而且他運用公司財務理論與經濟動力學的工具與見解，來研究金融機構和市場監管的作用，正在撰寫一篇出色的論文。

范的過世，讓他失去最好的研究生，最出色的同事。