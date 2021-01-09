教師工會：教職員全接種疫苗後才同意返校

芝加哥教師工會日前貼出一所公校的「隔離房」照片，並批評過於簡陋。(CTU臉書)

極力鼓吹教師不要到校上班的芝加哥 教師工會(CTU)，日前終於對芝加哥公校 系統(CPS)提出新的返校上班方案，工會要求CPS推遲返校上課計畫，直到所有教職員都至少接種了第一劑新冠疫苗接種，此外，工會還提議與CPS共同制訂雙方都能同意的「延長學年時間」計畫。

對於公校是否返回校園上課，CPS與CPU一直無法達成共識，教師工會多次批評公校提出的重返校園方案，但遲遲沒有拿出應對提議，CTU7日終於在下周一(11日)首批學生即將返校上課之際，公布了工會的提案。

工會稱，雖然CPS批准了527名因為身體有潛在健康問題的教師，可繼續在家遠距教學，但同時也駁回了逾八成以家庭成員有健康風險為由的申請，也拒絕了89%以照顧孩子有困難為由的申請，工會表示，他們承諾對這些成員的意願負責。

部分工會成員已經宣布，如果工會領導人要發起罷工 ，他們將予以支持，儘管罷工不太可能在未來幾周內發生；教師工會2019年曾因與CPS談不攏新合約而連續罷工11天，據指出，CTU已經與CPS排定在周末舉行額外的談判會議，假使還是無法達成協議，工會代表隨時可以召開緊急會議來安排罷工投票。

CTU主席夏爾奇(Jesse Sharkey)表示，工會仍未放棄使用新冠陽性確診率的數據，來反駁CPS的重開校園計畫，他也表達了願意與CPS妥協的意願，但他也指責，CPS稱「公校沒有與工會談判才能重開校園的法律義務」非常傲慢。