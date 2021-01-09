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國會動亂 芝華人治安維權大集會延期

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥警局代表與11區區長唐信等人，出席了日前遭搶匪槍殺的關帥悼念會。(特派員黃惠玲/攝影)
芝加哥警局代表與11區區長唐信等人，出席了日前遭搶匪槍殺的關帥悼念會。(特派員黃惠玲/攝影)

芝加哥第九警分局發布警訊指出，過去一個月華埠發生的四起搶劫案件，匪徒疑為相同的兩名非裔，警局呼籲社區提高警覺，並踴躍提供線索，此外，受到國會發生突發事件影響，原訂於9日下午1時在第九警分局與市區庫克郡伊州檢察官辦公大樓前舉行的「大芝加哥華人治安維權大集會」，將延期到20日總統就職後擇期再辦。

九分局表示，去年12月13日到30日間，華埠一帶有四宗搶案，依受害人描述，疑均為兩名非裔嫌犯作案，這兩人年約18到24歲，身高約6呎到6呎3吋，身穿黑色帽衫，帶著黑色口罩。

四起案件發生時間與地點，分別為13日傍晚5時於南威爾斯街(S. Wells St.)夾20街；25日晚間8時在舍麥路200號附近；29日傍晚5時50分在24小街200號附近；30日晚6時在南威爾斯街夾19街一帶。

除了去年年底的搶劫案件外，新年才開始華埠又傳出多起搶案，其中4日凌晨在27街夾史都華街(S. Stewart St.)有車輛遭劫，接著在附近26街700號，又有人遭持槍搶劫，嫌犯為三名攜帶武器的男性。

1月5日華埠24街200號附近，有兩名華人遭四名非裔男性持槍搶劫，根據受害人描述，這四人要脅他們交出手機、皮夾、皮包，還強迫他們脫下身上穿的「加拿大鵝名牌羽絨服。

連串治安事件引起華埠社區高度關注，由華埠治安基金會、華埠更好團結聯盟、芝加哥槍友會主辦的治安維權集會，原預計在9日登場，希望藉此號召華人團結發聲，爭取警局重視與加強維護治安，並同時呼籲華人踴躍報案。

不過，由於6日發生國會暴動事件，經主辦單位與協辦社團緊急召開會議後，決定將這場活動，至少延期到新總統就任後再擇期舉辦。

華埠 華人 非裔

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