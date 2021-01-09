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觀察站／教師滿口為教育 卻讓芝公校生淪人質

芝加哥特派員黃惠玲

芝加哥公校(CPS)以保護學生教育權為由，明文規定7000名公校教職員需於4日返回學校上班，以準備迎接11日的首批學前班、特教班學生重返校園上課。

然而芝加哥教師工會(CTU)卻持「顧及學生健康安全」理由，強力要求教師勿回課堂，雖然雙方都高喊「是為了學生好」，但是顯而易見，CPS學生淪為這場政府與工會政治角力賽的人質。

芝加哥教師工會在全美算是「異數」，因為許多大城市的教師組織，幾乎都受到與警察、消防隊從業人員一樣「不能罷工」的約束，然而已經成為芝城工會巨獸的CTU，只要不滿意市府提出的加薪或其他新合約條件，隔幾年就發起大規模罷工，還打著「為了更好教育」口號，變相要脅CPS屈服。

市長與教師工會為何水火不容？需回溯到2019年芝加哥市長競選期間，CTU當時傾全力為注重「工會」利益的候選人普瑞科溫可(Toni Precwinkle，庫克郡郡長)助選，同時想方設法打擊聲勢漸高的萊特福特，等萊特福特以黑馬之姿高票當選後，兩者也悄悄埋下心結。

尤其前年10月，教師工會為了給新任市長「下馬威」，不惜創紀錄連續罷工11天，爭取保障加薪幅度、降低每班學生人數，最後迫使萊特福特有條件與工會妥協，該次事件也進一步惡化雙方關係。

接下來包括這次校園復課計畫在內，可以說只要市府提的方案，幾乎都遭工會全盤推翻，反之亦然。

「學生上課，老師教學」天經地義，萊特福特與教師工會必須盡快放下執念，各退一步，否則可能到夏天，想回課堂上課的CPS學生，恐怕仍只能在校門外徘徊。

芝加哥 罷工 公校

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