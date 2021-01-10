芝城大快活燒臘外賣飯盒平、靚、正， 燒鴨/燒腩仔/化皮燒肉等明爐燒臘皮脆肉嫩！

大快活明爐燒鴨/燒腩仔/化皮燒肉等燒臘皮脆肉嫩！外賣飯盒平、靚、正！

地址位于221. S. 22nd PL Chicago, IL 60616 的大快活燒臘店（Happy Mart）近日因疫情 仍然開門營業，燒臘店工作人員將以最嚴謹的消毒防疫 措施，為客戶提供安全衛生食品。大快活燒臘店現階段特別推出的各式明爐秘制燒臘、鹵味、熟食及外賣飯盒等平、靚、正供應大眾。林老板特別推薦明爐燒鴨/燒鵝、化皮燒肉、澳門 燒腩仔等皮脆肉嫩燒臘，還有美味留齒的蜜汁梅叉肉、燒排骨、桂花鹽水鴨、貴妃走地雞、鼓油雞、特種肥嫩鹵水鵝、五味鵝等！

除明爐燒臘外，大快活的鹵水/熟食還包括豬大腸、豬花腸、豬耳仔、鹵水鵝、白云豬手、白云鳳爪、鹵水鳳爪、鹵豬肚等。有著主理粵菜三十年堪稱廚神的榮大師傅主理的各式飯盒小炒更是錦上添花，味道鮮美！榮大師傅特別推介選料新鮮，牛肉爽滑，鍋氣十足的干炒牛河和冬菜蒸肉餅飯等招牌美食。

其它的午餐外賣飯盒還包括涼瓜排骨、豉汁排骨、南乳豬腳、五香豬尾、榨菜炒火腩飯、榨菜炒腩仔肉飯、菜脯炒火腩飯、菜脯炒腩仔肉飯等，疫情期間要解決兩餐？大快活燒臘/熟食/外賣飯盒是您最佳的選擇！大快活燒臘美食老少咸宜！所有美食方便快捷，健康衛生。店門口有15分鐘泊車位，也可先致電：(312)235-2702 訂餐，飯團訂購20%OFF。