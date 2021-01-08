「川普企圖政變」 伊州長、國會議員要求立刻下台

聚集在華府的挺川支持者高舉旗幟前進國會，在大樓外與警察發生推擠。（美聯社）

針對國會示威演變成衝入議會殿堂暴行事件，伊利諾州州長普立茲克及多位伊州國會議員呼籲，川普 總統應立即下台。

普立茲克要求國會彈劾川普，並應該為其鼓動叛變而立即撤除職務，他推文表示「兩周對川普仍繼續擔任總統來說太長了，如果讓他繼續在位將會引發更多暴力」。

其他國會議員，包括眾議員 安達伍德(Laura Underwood)、施奈德(Brad Schneider)也發表聲明，要求川普立刻下台。

不僅是民主黨議員對川普有意見，伊州共和黨國會眾議員金辛格(Adam Kinzinger)也稱稱挺川人士衝入國會是「企圖政變」(coup attempt)，他並要求副總統潘斯援引第25號修正案，宣佈總統不適合繼續擔任職務，他說，「所有跡象都已經顯示總統失控」，為確保美國 人民未來幾周的安全，不應該讓川普繼續擔任總統。

參議員德賓(Dick Durbin)、達克沃斯(Tammy Duckworth)也陸續對6日的國會事件提出譴責。

安娜堡密西根大學(UM)傳播與媒體系與政治研究中心副教授帕塞克(Josh Pasek)說，6日發生在國會的示威行動，「讓我們目睹一場政變，也親眼看到顛覆美國民主的企圖」，他表示，「我們之所以成為立憲民主國家，是因為即使不喜歡結果，也會遵守憲法」。

他說，大家6日卻看到一場未遂的政變，「這是我們通常不希望在美國看到的事情」，他也提到，「總統就是一個煽動者，而不是想結束此政變威脅的領導人，由此也顯示他背棄了就職誓言」。

教授美國憲法歷史、理論與法律的密大法學教授普立穆斯(Richard Primus)表示，6日發生在國會大廈的暴力行動，是美國歷史上最不負責任總統煽動而造成的可預見後果，該事件也顯示有太多人掌權者不願捍衛尊嚴和美國憲政民主準則。

密大傳播研究和政治學榮譽退休教授，政治與公眾輿論和民意調查權威特蘭國特(Michael Traugott)表示，「川普總統煽動的華府暴民行動，是對民主制度權力和平轉移前所未有的侮辱」，他說，「這是從美國內戰以來，從未有過的煽動行為，其所造成的公民與政治結構上的裂痕，將很難修復」。