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疫情換房熱 伊州房市價量揚、 成交快

記者陳曼玲╱綜合報導
伊州房市交易熱，其中郊區房產物件需求成長。(pexels)
伊州房市交易熱，其中郊區房產物件需求成長。(pexels)

新冠疫情改變民眾居家需求，不少人因此換房以便在家上班、上學，房市銷售也一反過去冬季蕭條，根據伊利諾州最新的房市數據顯示，去年11月份該州房屋成交數量比2019年同期增加29%；平均房價為23萬元，比前年同期的20萬元上漲15%；賣房時間則縮短了23%，平均41天賣出。

全州待售房屋數量減少33%以上，2019年11月有5萬4604間房屋上市，去年同期則只有3萬4486間上市出售，此外，房貸利率低，也推升了購房意願，甚至經常看房當天就成交(same-day offer)的情況。

芝加哥的房仲業者因應快速成交步調而採行新策略，房地產仲介普蒂(Gina Purdy)說，她會請買家在看房前備妥需要文件，如看到合適的房子就立即出手。

她建議，首次購屋者，可先查看想住地區房價，假使過高就應考慮附近房子，事先設定買房最高出價，也可提高成交機會。

房仲業者還建議，買家應瞭解自己購屋要求，像是戶外庭院、陽台或室內辦公室，都最好列出，並想好非必要可放棄的條件，例如沒有孩子就不必執著學區。

此外，下手時可評估賣家的動機，一般價格較好的物件，多半是賣家想快點脫手，買家此時就不要猶豫；但對上市超過90天價格不變的房子，就可慢慢議價。

房仲說，買家可向貸款銀行先拿到房貸預先核准信(mortgage preapproval letter)，以事先掌握可負擔房價範圍。

一般雙方協定好價格後，買家需先繳交房價的1%到2%當保證金(earnest money)，買家要有心理準備或許這筆錢會暫時拿不回來。

部分房仲業者說，買房是人生一大重要決定，民眾如果這次沒買到不用太沮喪，下次還是會有適合的房子出現。

房價 貸款 疫情

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