今冬看動物無望 芝兩大動物園即起關閉2個月

布魯克菲爾德動物園暫停開放兩個月前，一直是大人小孩疫情期間最喜歡造訪的地點之一。(布魯克菲爾德動物園臉書)

新冠疫情 導致所有室內參觀的博物館、水族館都被迫暫時關閉，而碩果僅存適合全家共遊的戶外休閒空間，近日也相繼暫停開放，其中芝加哥 地區最受歡迎的兩大動物園 ─的林肯公園動物園(Lincoln Park Zoo)、布魯克菲爾德動物園(Brookfield Zoo)，為了節省經費並落實防疫，即日起均停止開放，這也意味著今年看不到動物過冬的景象了。

林肯公園動物園的聖誕燈展，因應疫情控制入場人數，同時補貼動物園收入，這屆打破免費慣例，每人收取五元入場費，而為期三周的燈展已經於4日畫下尾聲，該動物園從5日起關閉，預計3月4日才會重新開放，不過，在此期間，林肯公園動物園針對會員提供了特別優惠，凡該動物園會員，將可在1月9日、10日，以及2月27日、28日這兩個周末，事先上網登記入園參觀，。

布魯克菲爾德動物園即日起也已經關閉，該動物園預計暫停開放到2月27日，在這段期間，動物園會持續透過官方臉書與youtube，每天上午11時推出「把動物園帶給你」(Bringing the Zoo to You)的活動；林肯公園動物園周三、周五的上午9時到下午2時，也有該動物園youtube頻道的「線上動物問答」，周二與周四則有在youtube播放的該動物園的動物影片。

布魯克菲爾德動物園的營運受到疫情影響嚴重，去年12月間，該動物園已經讓40名員工無薪休假，動物園主管表示，希望3月1日能夠讓之前裁掉與被迫休假員工恢復上班，從疫情爆發以來，該動物園已經有56名員工失去工作，林肯公園動物園也因疫情裁減了18名員工。

林肯公園動物園成立於1868年，在這次疫情關閉前，過去153年以來，只有暫時關閉過兩次，包括1963年11月25日美國前總統甘迺迪葬禮，還有就是2001年1月份時，極地酷寒橫掃芝加哥。