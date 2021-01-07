大自然解壓 疫情期「觀鳥」破紀錄

疫情期間，觀鳥大年記錄鳥類刷新紀錄，連芝加哥密西根湖畔的大鵝數量也明顯比往年增加。(特派員黃惠玲/攝影)

雖然新冠疫情 迫使人們不得不宅居避疫，但是擋不住愛鳥人士「觀鳥」熱情，其中高伯格(Nathan Goldberg)在疫情期間參加「觀鳥大年」(Big year)辨識鳥種競賽，打破伊利諾州歷年觀鳥數目紀錄，而且也藉著走入大自然，有效協助他熬過艱苦抗疫的壓力。

「觀鳥大年」(Big year)為非正式的觀鳥競賽，比賽者需於一年之內，在特定區域，以目視或聽聲音的方式辨識鳥種，高伯格去年在伊州 全境記錄了多達341種鳥類，刷新伊州歷史記錄。

根據伊利諾鳥類協會(Illinois Ornithological Society)檔案，伊州的「觀鳥大年」在2009年曾記錄到330種鳥類，2011年則有334種，而新紀錄為葛伯格的341種。

24歲的高伯格在芝加哥出生長大，他從康乃爾大學鳥類學系畢業後，去年報名挑戰「觀鳥大年」，葛伯格說，過去365天，他開車到處尋找鳥類蹤跡，有時碰到稀有鳥種，就興奮得像中了大自然發行的彩券一樣。

這當中包括看到能一邊飛行一邊睡覺的軍艦鳥(magnificent frigatebird)，還有通常在德州北邊等熱帶地區才看得到的大食蠅霸鹟(great kiskadee)，卻出現在芝加哥西南邊的Channahon地區。

另外，有民眾覺得居家避疫 時，感覺鳥叫聲比以往更大，英國曼徹斯特都會大學(Manchester Metropolitan University)的鳥類學專家羅琳格(Sue Anne Zollinger)對此解釋，鳥類在疫情期間因環境噪音較小時，所以顯得鳥叫聲變大，但其實鳥類聲音大小沒有變化。

田納西大學諾克斯維爾(UT Knoxville) 校區的生態演進系副教授、研究鳥聲超過20年的戴瑞貝瑞(Elizabeth Derryberry)則說，由於居家避疫時，車輛造成的空氣污染減少，因此鳥聲傳得更遠並聽得更清楚，她推論鳥聲傳得遠能吸引更多同伴，她春天計畫研究今年是否有更多鳥寶寶誕生。