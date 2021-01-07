我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2130萬確診 佛州破140萬

攻破國會的「死亡衝突」 是臥底栽贓？預謀行動？

大自然解壓 疫情期「觀鳥」破紀錄

記者陳曼玲╱綜合報導
疫情期間，觀鳥大年記錄鳥類刷新紀錄，連芝加哥密西根湖畔的大鵝數量也明顯比往年增加。(特派員黃惠玲/攝影)
疫情期間，觀鳥大年記錄鳥類刷新紀錄，連芝加哥密西根湖畔的大鵝數量也明顯比往年增加。(特派員黃惠玲/攝影)

雖然新冠疫情迫使人們不得不宅居避疫，但是擋不住愛鳥人士「觀鳥」熱情，其中高伯格(Nathan Goldberg)在疫情期間參加「觀鳥大年」(Big year)辨識鳥種競賽，打破伊利諾州歷年觀鳥數目紀錄，而且也藉著走入大自然，有效協助他熬過艱苦抗疫的壓力。

「觀鳥大年」(Big year)為非正式的觀鳥競賽，比賽者需於一年之內，在特定區域，以目視或聽聲音的方式辨識鳥種，高伯格去年在伊州全境記錄了多達341種鳥類，刷新伊州歷史記錄。

根據伊利諾鳥類協會(Illinois Ornithological Society)檔案，伊州的「觀鳥大年」在2009年曾記錄到330種鳥類，2011年則有334種，而新紀錄為葛伯格的341種。

24歲的高伯格在芝加哥出生長大，他從康乃爾大學鳥類學系畢業後，去年報名挑戰「觀鳥大年」，葛伯格說，過去365天，他開車到處尋找鳥類蹤跡，有時碰到稀有鳥種，就興奮得像中了大自然發行的彩券一樣。

這當中包括看到能一邊飛行一邊睡覺的軍艦鳥(magnificent frigatebird)，還有通常在德州北邊等熱帶地區才看得到的大食蠅霸鹟(great kiskadee)，卻出現在芝加哥西南邊的Channahon地區。

另外，有民眾覺得居家避疫時，感覺鳥叫聲比以往更大，英國曼徹斯特都會大學(Manchester Metropolitan University)的鳥類學專家羅琳格(Sue Anne Zollinger)對此解釋，鳥類在疫情期間因環境噪音較小時，所以顯得鳥叫聲變大，但其實鳥類聲音大小沒有變化。

田納西大學諾克斯維爾(UT Knoxville) 校區的生態演進系副教授、研究鳥聲超過20年的戴瑞貝瑞(Elizabeth Derryberry)則說，由於居家避疫時，車輛造成的空氣污染減少，因此鳥聲傳得更遠並聽得更清楚，她推論鳥聲傳得遠能吸引更多同伴，她春天計畫研究今年是否有更多鳥寶寶誕生。

疫情 伊州 居家避疫

上一則

大華府三地疫苗 何時打？誰能打？

下一則

愛迪生市1月提供免費新冠檢測

延伸閱讀

每周300元補助到帳了！伊州華裔失業者鬆口氣

每周300元補助到帳了！伊州華裔失業者鬆口氣
3月1日起 芝市超速6哩就開罰

3月1日起 芝市超速6哩就開罰
疫苗配送過慢 芝市民完成接種需1.5年

疫苗配送過慢 芝市民完成接種需1.5年
芝華埠劫車頻傳 華人9日上街維權

芝華埠劫車頻傳 華人9日上街維權
大麻除罪 伊州清除50萬非重罪逮捕紀錄

大麻除罪 伊州清除50萬非重罪逮捕紀錄
時薪漲至11元、停車罰單不扣照 伊州新法今起生效

時薪漲至11元、停車罰單不扣照 伊州新法今起生效

熱門新聞

資深住院藥劑師江凱文詳細說明如何判別是否有嚴重過敏體質。(特派員黃惠玲/攝影)

我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你

2020-12-30 13:10
許多民眾1日一早透過網路查詢銀行帳號，發現已經收到聯邦政府發出的第二筆600元紓困金。美聯社

新年見喜！許多華人一早600元紓困金已入帳

2021-01-01 13:17
在起源營養中心（Origins Nutrition Center）工作的歐斯伯恩醫生（Peter Osborne）建議居民通過服用維他命D來增強自己對新冠病毒的抵抗力。（FOX5）

研究：維他命D可抗新冠病毒

2020-12-28 20:07
喬治亞州1月5日將針對聯邦參議院兩席議員席次進行決選，屆時將決定是由民主黨或共和黨誰來主導參院。圖為民主黨籍候選人沃諾克1日在一場集會中演講。(Getty Images)

破紀錄！ 喬州參議員決選倒數 已有300萬人提前投票

2021-01-01 18:47
David MacMillan在抖音分享自己意外獲得新冠疫苗接種機會的過程。(抖音截圖)

影／天上掉餡餅 法學院學生提前打疫苗

2021-01-05 17:32
聚集在華府的挺川支持者高舉旗幟前進國會，在大樓外與警察發生推擠。美聯社

我們目睹了一場政變！學者：裂痕將很難修補

2021-01-06 20:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
黑暗的一天！川粉衝入國會 4人死亡 52人被捕

黑暗的一天！川粉衝入國會 4人死亡 52人被捕
新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普

新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普
喬州參議員複選 民主黨搶先贏得1席 首位非裔寫歷史

喬州參議員複選 民主黨搶先贏得1席 首位非裔寫歷史

喬治亞參議員選舉 民主黨奧薩夫自行宣布當選

喬治亞參議員選舉 民主黨奧薩夫自行宣布當選
NBC分析：共和黨出動挺川派女候選人 策略失效

NBC分析：共和黨出動挺川派女候選人 策略失效