紓困金發600只領到76元 IRS：可上官網查詢

儘管許多民眾都已順利收到聯邦第二筆紓困金 600元，但部分芝加哥民眾到6日都未見到該筆金額匯入銀行帳號，還有一名芝加哥婦女表示，她完全符合600元發放資格，而且去年也收到第一筆1200元紓困金，但這次卻只有76元紓困金匯入其銀行戶頭。

這名婦女克莉絲汀接受abc電視新聞台訪問表示，她的年收入不到7萬5000元，也沒有積欠任何子女撫養費，更沒有欠稅記錄，而且她順利拿到匯到銀行的首筆紓困金1200元，「沒道理這次我只有發76元」。

透過電視台向國稅局IRS 查詢後，IRS表示無法針對個案做出評論，但建議有類似情況民眾，到國稅局官網(www.IRS.gov)點選「Recovery Rebate Credit」項目，察看後續處理事宜。

根據國稅局網站，如果符合紓困金發放條件，但卻沒有收到或只收到部分紓困金的民眾，均可以在2020年報稅表格1040或1040-SR申請拿回退稅抵免，只要如實填寫的話，報稅民眾都可以拿到較多的退稅，或可以把這筆款項直接抵減繳稅金額。

假使不想要透過報稅取回少領的紓困金，國稅局建議民眾，直接到國稅局網站已經啟動的查詢選項「Get My Payment」，就可以看到第一筆與第二筆紓困金的發放情形。

依照疫情經濟紓困法案規定，1月15日為IRS與財政部發放紓困支票的期限，如過了15日還是沒有收到紓困金者，可在申報2020聯邦所得稅時申請扣抵。