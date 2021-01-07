每周300元入帳 伊州失業族鬆口氣

IDES提醒領取失業金的民眾，別忘了繼續到官網認證，同時也提到聯邦發放的第二筆600元紓困金，不需列為收入。(IDES官網截圖)

伊利諾州就業 安全廳(IDES)宣布，由聯邦撥款的每周300元流行病失業補償(Federal Pandemic Unemployment Compensation)即日起開始發放，凡於1月2日到3月14日間失業的伊州 民眾，都可獲得這項額外補助；因餐館停工加上讀小學兒子需有人陪上網課，已經七個月沒有工作的華裔媽媽高珠兒5日收到了該筆津貼，「終於鬆了一口氣」。

IDES5日於官方網站宣布了300元失業救濟金發放的信息，就業廳指出，除了1044表格報稅的失業民眾，其他包括以1099表格報稅的自雇者(Pandemic Unemployment Assistance)，或領取聯邦13周疫情緊急失業補償(Pandemic Emergency Unemployment Compensation)的失業者，都符合發放300元津貼的資格。

就業廳表示，與去年8月發放的每周300元失業救濟金不同之處，在於去年失業族每周至少所領取的州失業金 需達100元，而新的300元補助，只要每周領取的伊州失業金一元及以上，就能拿到額外300元的聯邦津貼。這筆300元的補助發放期限為1月2日到3月14日。

就業廳說，原本就在領取失業金的民眾，不需要額外填寫或申請新的補助，但別忘了每兩周仍須到就業廳網站認證，網址為：www.ides.illinois.gov/certify；此外，就業廳也提醒，聯邦剛發放的第二筆紓困金600元，不需要列為收入。

高珠兒說，她過去幾個月的失業救濟金每周只有164元，目前家裡主要靠著先生送Uber外賣勉強維持，盼望許久的額外300元終於入帳，「等於每個月多了1200元收入，至少夠付房租了」，她表示，只要等到芝加哥公校安全開學，上小學二年級的兒子返校上課，就會盡快重新找工作，否則3月中旬補助到期，又得面臨新一輪的經濟壓力。