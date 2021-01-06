我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美逾2105萬確診 加州破250萬

喬州參議員複選 民主黨搶先贏得一席次

芝華埠劫車頻傳 華人9日上街維權

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
因遭遇劫車而喪生的關帥命案，許多出席悼念會的民眾都對治安惡化表達憂心與不滿。(特派員黃惠玲/攝影)
因遭遇劫車而喪生的關帥命案，許多出席悼念會的民眾都對治安惡化表達憂心與不滿。(特派員黃惠玲/攝影)

33歲的關帥遭遇劫車死於槍口，震驚華埠社區，然而公眾高度關注，似乎仍擋不住過去一周的劫車案件氾濫，根據警方紀錄，從去年12月29日到今年1月4日間，華埠至少又傳出三宗持槍劫車案及兩起持槍搶劫案，還有一宗汽車盜竊案，為提高社區警戒，並呼籲警局加強打擊犯罪力度，多個華人組織將以「芝加哥華人治安維權大集會」為名，號召社區群眾走上街頭發聲。

第九警分局紀錄顯示，12月29日傍晚5時50分，在24街的中山公園前，發生了持槍劫車案；次日傍晚6時，在南威爾斯街與19街附近，又有民眾駕車遭歹徒持槍劫車；1月4日凌晨，27街夾史都華街(S. Stewart St.)持槍搶走民眾車輛。

芝加哥警局指出，持槍劫車案件不僅在華埠地區而是在全市範圍內激增，1月4日晚間除華埠外，至少還有兩宗持槍搶劫在市區以及北邊的Bucktown發生，2019年全市劫車案有603件，到2020年激增到超過1400件，「劫車的確已經成為芝加哥的主要治安問題」。

有鑑於治安惡化，加上去年在華埠就有三名華人遇搶劫而遭歹徒槍殺，在華埠治安基金會、華埠更好團結聯盟、芝加哥槍友會的主導下，將集合華裔社區力量，於9日下午1時於芝加哥九分局前集合發聲，然後繼續轉往位於市區(69 Washington St.)的庫克郡伊州檢察官福克斯(kim Foxx)辦公樓，呼籲司法系統嚴懲兇手。

主辦組織表示，該活動的目的，希望要求市府與警察局增加對於華埠社區安全的保護力度，拿出有效措施改善社區治安，也藉此呼籲司法部門嚴厲打擊犯罪活動，保護公眾生命安全。

此外，透過集會促進社區提高安全意識，並推廣民眾遇治安事件需報案的基本觀念，加強社區與警局、政府合作。

華埠 芝加哥 華人

上一則

麻州啟動新一輪小企業補助 餐飲美容美髮優先

下一則

羅德島華裔市長馮偉傑染疫 缺席接任者宣誓 州長再度隔離

延伸閱讀

兇殘！屋崙華埠非裔用火焰槍打華婦頭 血流滿面

兇殘！屋崙華埠非裔用火焰槍打華婦頭 血流滿面
世界On Air／華埠商家疫下掙扎 那些你或許沒想到的事

世界On Air／華埠商家疫下掙扎 那些你或許沒想到的事
芝華埠持槍劫車沒完沒了 華人團結將上街維權

芝華埠持槍劫車沒完沒了 華人團結將上街維權
華埠店家可申紐約前進貸款基金 15日截止

華埠店家可申紐約前進貸款基金 15日截止
持棒隨機攻擊路人 打傷十人劫車還撞上警車

持棒隨機攻擊路人 打傷十人劫車還撞上警車
女遊民占華埠人行道 市府安排搬到庇護所

女遊民占華埠人行道 市府安排搬到庇護所

熱門新聞

資深住院藥劑師江凱文詳細說明如何判別是否有嚴重過敏體質。(特派員黃惠玲/攝影)

我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你

2020-12-30 13:10
許多民眾1日一早透過網路查詢銀行帳號，發現已經收到聯邦政府發出的第二筆600元紓困金。美聯社

新年見喜！許多華人一早600元紓困金已入帳

2021-01-01 13:17
在起源營養中心（Origins Nutrition Center）工作的歐斯伯恩醫生（Peter Osborne）建議居民通過服用維他命D來增強自己對新冠病毒的抵抗力。（FOX5）

研究：維他命D可抗新冠病毒

2020-12-28 20:07
喬治亞州1月5日將針對聯邦參議院兩席議員席次進行決選，屆時將決定是由民主黨或共和黨誰來主導參院。圖為民主黨籍候選人沃諾克1日在一場集會中演講。(Getty Images)

破紀錄！ 喬州參議員決選倒數 已有300萬人提前投票

2021-01-01 18:47
密西根州的聖約瑟夫市緊鄰湖畔，景色優美。(聖約瑟夫市臉書)

搬來就給2萬！ 密西根獎勵芝城居民入住

2020-12-29 13:23
David MacMillan在抖音分享自己意外獲得新冠疫苗接種機會的過程。(抖音截圖)

影／天上掉餡餅 法學院學生提前打疫苗

2021-01-05 17:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等

不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等
種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元

種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元
亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼

亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼
洛杉磯醫療將崩潰...救護車奉命 放棄存活機率渺茫者

洛杉磯醫療將崩潰...救護車奉命 放棄存活機率渺茫者
美國人生活何時恢復正常？專家這樣說

美國人生活何時恢復正常？專家這樣說