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3月1日起 芝市超速6哩就開罰

黃惠玲
芝加哥市街道速限30哩。(特派員黃惠玲/攝影)
芝加哥市街道速限30哩。(特派員黃惠玲/攝影)

芝加哥駕駛要留意了，芝城現行超過速限10哩才罰的規定將有重大改變，芝加哥市市長萊特福特宣布，凡在芝加哥街道開車超過速限六到九哩，從3月1日開始，每次違規，就會收到35元的罰單，根據芝加哥交通局規定，除非特別標示，該市街道速限為30哩。

萊特福特表示，從1月15日起，違反超速新規的駕駛，會開始收到警告信件，讓違規車主能夠因此提高警覺，從3月1日起，將不再有警告信，而是直接寄發35元罰單。

這項超速六哩就開罰的規定，事實上在前任市長伊曼紐執政時期的2013年就已經推出，但市府一直沒有落實執行，過去幾年，只有超速10哩，才會收到35元罰單，如果超速11哩及以上的駕駛，罰款增加到100元。

由於芝加哥市府在今年面臨高達12億的預算赤字，萊特福特決定將超速六到九哩的「舊有規定」落實。

除非有特別標註，目前芝加哥街道的速限為每小時30哩。如果在3月1日前，從來沒有收過超速警告信的駕駛，在3月1日後不會直接開罰，而是先收到第一份警告信；然而2013年到今年3月1日間，曾經收過超速警告信者，則3月1日後將直接開罰。

市府估計新的超速罰款規定，可望為財庫揖注額外的3800萬收入。

除了超速擴大開罰外，芝加哥市新年度新的稅制，還規定每加侖汽油需加收0.03的汽油稅；此外，市府並在全市範圍內原本免收停車費的路段，增設了750個路邊停車計費器，建議駕駛朋友新年度時，應確認以往停放免費路段是否已經改為付費路段，避免收到未繳付路邊停車費的50元罰單。

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