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上下車的瞬間 最容易遭遇劫車

黃惠玲
上車或下車時，最容易發生劫車案件。(pexels)
上車或下車時，最容易發生劫車案件。(pexels)

劫車案件已經成為芝加哥過去一年來惡化最迅速的治安問題，華埠一帶的劫車案也「有增無減」，成立多年協助維護社區安全的義警組織「芝城華埠治安互助隊」指出，多數劫車都發生在受害者上、下車的瞬間，因此這時務必格外留意四周環境並提高警戒。

治安互助隊表示，大多數罪犯都在尋找「容易下手」的目標，因此民眾注意自己周圍的環境，隨時提高警覺心，才能夠立即作出開車或逃離現場的反應，假使只顧著滑手機，很容易忽略周遭狀況。

此外，大多數劫車發生在上下車的瞬間，這也是最需要警惕的時刻，一旦上車後，應立即鎖好車門，下車後也是一樣，避免就地徘徊或專注看手機，如發現異常，盡速離開現場。

停車位置也是匪徒決定是否作案的關鍵之一，公眾應盡量把車子停在光線充足、人煙稠密區域，且不要把車停在大車或無窗戶的車輛旁。

多數的劫車案件發生在受害者單獨出行的情況，建議盡量與其他人結伴出行。

由於部分劫車案發生在交通號誌前，建議停紅燈時，確保車前有足夠空間可以駛離，駕駛人也應確保可看見前方車輛的前輪胎，同時事先想好一旦發生危險的可能逃離方向。

劫車搶匪也慣用「製造故意碰撞」的招數，歹徒藉此引誘車主下車檢查，然而一旦車主離開車輛，歹徒就有機會強行劫走車輛，一旦感覺遭遇刻意車禍碰撞時，絕對不要下車，「打開雙閃燈，將車子開到人多街道」，並立即撥打911。

很多時候，雖然已經提高警覺，也做了防範措施，但仍舊有可能成為受害者，互助隊提醒，要切記「車輛可以更換、但生命無可取代」，有時最好放棄車輛、盡快離開事發地點，而不是一直在案發地點等待。

還有要記得「絕對不要和歹徒同一車輛」，永遠不要讓罪犯將你帶到另一個地方，因為更嚴重的犯罪往往發生在其他偏遠處，如遇劫車，一定要想辦法盡快離開劫車地點，到安全處後馬上打911報警。

受害者盡量記住罪犯穿著衣物、身體特徵，以協助警方偵察。

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