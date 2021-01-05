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大麻除罪 伊州清除50萬非重罪逮捕紀錄

記者陳曼玲╱綜合報導

由於伊利諾州去年元旦已將娛樂用大麻合法化，因此州長普立茲克日前先行將9129名因持有大麻而被判輕刑(low level conviction)者赦免除罪，州警接著也把49萬2192名因大麻而遭判決「非重罪」(non felony)的逮捕記錄全部清除。

這些赦免持大麻罪犯的權限，是屬於州級的範圍，全州還有102個郡都會各自刪除地方層級的大麻相關逮捕記錄，州府規定，各郡最晚要在2025年元旦完成清除，目前則已有DuPage、Kane、Knox、McHenry、 McLean、Peoria、Rock Island、Will和Winnebago等郡，完成刪除地方層級的大麻相關逮捕記錄。

州府大麻管控的資深顧問哈群森(Toi Hutchinson)說，全美通過娛樂用大麻合法化的其他11個州當中，只有伊州立法清除因大麻相關案件被判輕刑和非重罪的逮捕記錄。

全州目前還有7萬1000名過去因持有500克以上大麻者，不符合自動除罪資格，這些人必須個別到法院提出申請除罪。

庫克郡伊州檢察官辦公室發言人西諾維克(Sarah Sinovic)說，除罪的目的是把濫用大麻者視為需要協助的人，而不是當成罪犯來處罰。

由於許多人不清楚如何申請除罪而仍因大麻相關逮捕受處罰或坐牢，因此由伊州線上法律援助組織(Illinois Legal Aid Online)主導的新葉(New Leaf)機構，聯合20個非營利組織共同公開協助民眾申請除罪的步驟。

首先申請者必須取得警察逮捕的影本，以及法院從警察和書記官方面提供的紀錄，並繳交指紋驗證和申請費，然後才能提出，詳細內容可參考網站：https://reurl.cc/3L8WaX。

伊州 警察 大麻合法化

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